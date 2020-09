തിരുവനന്തപുരം: മികച്ച ചിന്തകരുടെ പേര് കണ്ടെത്താനായി ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രോസ്‌പെക്ട് മാഗസിൻ നടത്തിയ സർവേയിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ ഒന്നാംസ്ഥാനത്തെത്തി. കോവിഡ് കാലത്ത് ചിന്തകളെ പ്രായോഗികതലത്തിൽ എത്തിച്ച മികച്ച 50 പേരിൽനിന്നാണ് കെ.കെ. ശൈലജ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. ന്യൂസീലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ജസീന്താ അർഡേനെ പിന്തള്ളിയായിരുന്നു നേട്ടം.

അമ്പതംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പട്ടികയിലെ വോട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കെ.കെ. ശൈലജ ഒന്നാംസ്ഥാനത്തെത്തിയത്. യൂറോപ്പിൽ താമസിക്കുന്ന, അടിമത്തത്തിന്റെ ചരിത്രകാരിയെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒലിവറ്റേ ഒറ്റേൽ, ബംഗ്ലാദേശിൽ പ്രളയത്തിനെ നേരിടാനുള്ള വീടുകൾ നിർമിച്ച മറിനാ തപസ്വം, ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും മിനിമം വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന യു.ബി.ഐ. മൂവ്‌മെന്റിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഫിലിപ്പ് വാൻ പർജിസ് തുടങ്ങിയവരാണ് പട്ടികയിലെ മറ്റ് പ്രമുഖർ.

Thousands of votes are in, and it's time crown Prospect's Top Thinker 2020



It's Keralan health minister @shailajateacher



Get to know her & read the full results here—big shifts on race & gender in this year's top 10https://t.co/HuPvLDofVU pic.twitter.com/8SDwQYL51Y — Tom Clark (@prospect_clark) September 2, 2020

Content Highlights: magazine said that Shailaja was the "right woman in the right place.