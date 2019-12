മനോജ് ജോഷി, സഞ്ജീവ് കൗശിക്‌

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ധനവകുപ്പിന്റെ ചുമതലവഹിച്ചിരുന്ന രണ്ടു മുതിർന്ന ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥർകൂടി കേന്ദ്രമന്ത്രാലയങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നു. ധനവകുപ്പിന്റെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മനോജ് ജോഷിയും ധനവിനിയോഗ സെക്രട്ടറി സഞ്ജീവ് കൗശിക്കുമാണ് അർഹമായ കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ സ്വീകരിച്ച് കേരളംവിടുന്നത്. മനോജ് ജോഷിക്ക് ഭക്ഷ്യസംസ്കരണ മന്ത്രാലയത്തിലും സഞ്ജീവ് കൗശിക്കിന് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ഡയറക്ടറേറ്റിലും അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിമാരായാണ് നിയമനം. സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് ഇരുവരും കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്.

1989 ബാച്ചിലെ കേരള കേഡർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മനോജ് ജോഷി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പദവിയുള്ള അഡീഷണൽചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ്. തോമസ് ഐസക് ധനമന്ത്രിയായ 2016 മുതൽ മനോജ് ജോഷിയാണ് വകുപ്പുമേധാവി. മന്ത്രാലയത്തിലെ ജോയന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ തസ്തിക താത്കാലികമായി ഉയർത്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചത്.

1992 ബാച്ചിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായ സഞ്ജീവ് കൗശിക്. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തോടെയാണ് നിയമനം.

കേരളത്തെ ബാധിക്കുന്നതെങ്ങനെ

* നിർണായകചുമതല വഹിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭാവം. ഇത് ഭരണപ്രതിസന്ധിക്കും ഇടയാക്കും

* ഡെപ്യൂട്ടേഷനുപോയവർക്കുപകരം രണ്ടുതസ്തികകളിലും പുതിയ സെക്രട്ടറിമാരെ കണ്ടെത്തണം. പല സെക്രട്ടറിമാരും അഞ്ചും ആറും വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല ഇപ്പോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിർണായകമായ ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ടെത്തുന്നതു വെല്ലുവിളിയാകും

* പുതുതായി വരുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് ധനവകുപ്പിനെ നയിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളിയാകും. പുതിയ സെക്രട്ടറിമാർ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതിനാൽ ഫയലുകൾ നീങ്ങുന്നത് വൈകിയേക്കും. ഭരണരംഗത്ത് തടസ്സങ്ങളുണ്ടാക്കും.

വേണ്ടത് 231 , ഉള്ളത് 151

കേരളത്തിൽ നേരിട്ട് ഐ.എ.എസ്. കിട്ടിയവരും സംസ്ഥാന സർവീസിൽനിന്ന് ഐ.എ.എസ്. പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയവരുമായി ആകെ വേണ്ടത് 231 ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. നിലവിലുള്ളത് 151 പേരും. സംസ്ഥാന സർവീസിൽനിന്ന് ഐ.എ.എസ്. പദവി നൽകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ലാത്തതാണ് കാരണം.

കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ 22 പേർ

കേരളത്തിൽനിന്ന് കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലുള്ള ഐ.എ.എസുകാർ സെപ്റ്റംബർവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 20. ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേർകൂടി കേരളം വിടുന്നതോടെ 22. നേരിട്ട് ഐ.എ.എസ്. കിട്ടുന്നവരിൽ 40 ശതമാനം പേർക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷന് അർഹതയുണ്ട്. കേരളത്തിൽനിന്ന് 50 പേർവരെയാകാം. കൂടുതൽപേർ ഡെപ്യൂട്ടേഷന് അപേക്ഷിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന സ്ഥിതിയാണ്.

