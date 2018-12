ചെറുകുന്ന്: ഫെയ്സ്ബുക്ക് വഴി പരിചയപ്പെട്ട പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കണ്ണപുരത്ത് രണ്ട് യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ. കണ്ണൂർ അഴീക്കോട് കപ്പക്കടവിലെ അർജുൻ (22), കാസർകോട് മുളിയാർ സ്വദേശി എ.വിനോദ് (20) എന്നിവരെയാണ് കണ്ണപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ എസ്.ഐ. മഹേഷ് കെ.നായർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

വിദ്യാർഥിനിയെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് വഴി പരിചയപ്പെട്ടശേഷം കേസിലെ ഒന്നാംപ്രതി അർജുൻ ആളൊഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്.

വീണ്ടും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടി പരാതി നൽകിയത്. രണ്ടാംപ്രതി കാസർകോട് മുളിയാർ സ്വദേശി വിനോദും ഫെയ്സ്ബുക്ക് വഴി പരിചയപ്പെട്ടശേഷം പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാന്ന് കേസ്.

സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലർ ഫെയ്സ്ബുക്ക് വഴി വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്‌ പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന്‌ പോലീസ് അറിയിച്ചു.

