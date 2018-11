തിരുവനന്തപുരം: ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷൻ ചെയർമാൻ വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദനും യുവജന കമ്മിഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ചിന്താ ജെറോമിനുമെതിരേ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപകീർത്തികരമായ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച രണ്ടുപേരെ മ്യൂസിയം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കോഴിക്കോട് കല്ലായി പയ്യാനക്കൽ ചാമുണ്ഡിവളപ്പിൽ രാം മന്ദിരത്തിൽ വിജീഷ് (37), കോഴിക്കോട് കല്ലായി പയ്യാനക്കൽ കപ്പക്കൽ കോട്ടിയാല ഹൗസിൽ നിതിൻ (23) എന്നിവരെയാണ് മ്യൂസിയം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചിന്താ ജെറോം നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ്.

