ചിറയിൻകീഴ്: ചിറയിൻകീഴ് മഞ്ചാടിമൂട് റെയിൽവേ ഗേറ്റിനു സമീപം തീവണ്ടി കടന്നുവരുമ്പോൾ പാളത്തിനു മുകളിലെ ഹൈടെൻഷൻ ലൈനിലേക്കു മരം ഒടിഞ്ഞുവീണു.

ബുധനാഴ്ച രാത്രി എട്ടിന് തിരുവനന്തപുരം-മംഗലാപുരം മാവേലി എക്സ്പ്രസ് കടന്നുപോകുന്ന സമയത്തായിരുന്നു വൻ ദുരന്തമായേക്കാവുന്ന അപകടമുണ്ടായത്. മാവേലി എക്സ്‌പ്രസിന് നൂറുമീറ്റർ മുന്നിലായാണ് മരം വീണത്. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് തീവണ്ടി ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണിയോടെയാണ് കനത്തമഴയിലും കാറ്റിലും മരം കടപുഴകി റെയിൽവേ ലൈനിനു മുകളിൽ വീണത്. ചിറയിൻകീഴിൽ സ്റ്റോപ്പില്ലാത്തതിനാൽ വേഗതയിലായിരുന്ന മാവേലി എക്സ്പ്രസിന്റെ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ മരം വീഴുന്നതുകണ്ട് ബ്രേക്ക് അമർത്തിയെങ്കിലും നിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് തീവണ്ടിയുമായി വൈദ്യുതിബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന പാന്റോഗ്രാഫിൽ ഇടിച്ചശേഷമാണ് വണ്ടിനിന്നത്.

മരച്ചില്ലയിൽ തട്ടിയതിനെത്തുടർന്ന് പാന്റോഗ്രാഫ് തകർന്നു. യാത്രതുടരാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ മാവേലി എക്‌സ്‌പ്രസ് നിർത്തിയിട്ടു. കൊല്ലത്തുനിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു പോവുകയായിരുന്ന മധുര പാസഞ്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീവണ്ടികൾ പല സ്റ്റേഷനുകളിലായി നിർത്തിയിട്ടു.

പാന്റോഗ്രാഫിന്റെ കേടുതീർത്താലും ലൈനിലുണ്ടായ അപാകത പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തുടരാനാകൂ. വൻ ദുരന്തമാണ് ഇവിടെ ഒഴിവായത്. ഹൈടെൻഷൻ ലൈൻ ട്രാക്കിൽ വീണുകിടന്നെങ്കിലും വൈദ്യുതിബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

