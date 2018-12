കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് 2017-ൽ 121 ഹർത്താലുകളും 2018-ൽ ഇതുവരെ 97 ഹർത്താലുകളും നേരിടേണ്ടിവന്നു. ശരാശരി 100 ഹർത്താലുകൾ ഒരു വർഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വ്യാപാര-വ്യവസായ-ടൂറിസം മേഖലകളിലായി കോടിക്കണക്കിന്‌ രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു.

സർക്കാർകണക്കുകൾപ്രകാരം ഏകദേശം 1.65 കോടിയോളം ആഭ്യന്തര-വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. ദിവസം 70,000 പേരെങ്കിലും എത്തുന്നുണ്ട്. ഹർത്താലുകൾ വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 200 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നാണ് കണക്കെന്ന് കൊച്ചിയിൽ ഹർത്താലിനെതിരേ കൊച്ചിയിൽ ട്രാവൽ മാർട്ട് സൊസൈറ്റി (കെ.ടി.എം.) വിളിച്ച യോഗം വ്യക്തമാക്കി.

സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സർക്കാർ-പോലീസ് സഹായം തേടുക, ഫോട്ടോ, വീഡിയോ തുടങ്ങിയ തെളിവുകളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രശ്നക്കാർക്കും ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവർക്കും എതിരേ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് നടപടിയെടുക്കുക, സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം സംബന്ധിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധി ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ യോഗം ഉന്നയിച്ചു.

സ്വതന്ത്രവിഹാരവും ജോലിചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായസമന്വയമുണ്ടാക്കാൻ സർവകക്ഷിയോഗം വിളിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടും. ഹർത്താലിനെതിരേ പോരാടാൻ എല്ലാ വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ സംയുക്തഫോറം രൂപപ്പെടുത്താനും തീരുമാനിച്ചു.

മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ റിയാസ് അഹമ്മദ്, ഇ.എം. നജീബ്, ജോസ് ഡൊമനിക്, കർമസേന കൺവീനറും മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ ഏബ്രഹാം ജോർജ് എന്നിവർ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

