ഹൈ ടെന്‍ഷന്‍.... കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച ചെങ്ങളം ഭാഗത്ത്

വൈദ്യുത പോസ്റ്റില്‍ മുഖാവരണം ധരിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ലൈന്‍മാന്‍. ഫോട്ടോ: ജി. ശിവപ്രസാദ്.



തിരുവനന്തപുരം/ദുബായ്: കോവിഡ്-19 രോഗബാധയ്ക്കെതിരേ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നതിനിടെ, സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നുപേർക്കുകൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ദുബായിൽനിന്നെത്തിയ കണ്ണൂർ സ്വദേശിക്കും ഖത്തറിൽനിന്നെത്തിയ തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിക്കുമാണിത്. ഇറ്റലിയിൽനിന്നെത്തിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ രോഗമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ സാമ്പിൾ ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ലാബിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ കോവിഡ്-19ന്റെ രണ്ടാംവരവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 17 ആയി.



കണ്ണൂർ സ്വദേശി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ചികിത്സയിലാണ്. തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും. ഇരുപത്തൊന്നുകാരനായ ഇയാൾ ഇറ്റലിയിൽനിന്നെത്തിയ റാന്നി സ്വദേശികളോടൊപ്പം വിമാനത്തിൽ യാത്രചെയ്തിരുന്നു. ഇറ്റലിയിൽനിന്നെത്തിയവർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ വിമാനത്തിൽ യാത്രചെയ്തകാര്യം നിഷേധിച്ചു. പിന്നീട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർബന്ധപൂർവം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മരണം കര്‍ണാടകയില്‍

മുഹമ്മദ് ഹുസൈന്‍ സിദ്ദിഖി

ബെംഗളൂരു: കഴിഞ്ഞദിവസം ഹൈദരാബാദിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ മരിച്ച 76-കാരന് കൊറോണയായിരുന്നെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വടക്കന്‍ കര്‍ണാടകത്തിലെ കലബുറഗി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹുസൈന്‍ സിദ്ദിഖിയാണ് മരിച്ചത്. സൗദിയില്‍നിന്ന് ഫെബ്രുവരി 29-നാണ് ഇയാള്‍ നാട്ടിലെത്തിയത്. പനിയും ചുമയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് കലബുറഗിയിലെ ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡിലാണ് ആദ്യം പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് മാറ്റി. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സാമ്പിള്‍ പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ട് കിട്ടിയത്. രാജ്യത്ത് 80 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 14 പേര്‍ക്കും ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ 10 പേര്‍ക്കും ഡല്‍ഹിയില്‍ ആറുപേര്‍ക്കും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ബഹ്റൈനിൽ മലയാളിക്ക് കൊറോണ

ബഹ്റൈനിൽ ഒരു മലയാളിനഴ്‌സ് ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന്‌ ഇന്ത്യക്കാർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനിയാണ് ഇവര്‍. മനാമയിലെ സൽമാനിയ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇവർ ജോലിചെയ്യുന്നത്. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. ആദ്യമായാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മലയാളിക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.

4180 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

* 4180 പേരാണ് നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത്.

* വ്യാഴാഴ്ച പുതുതായി ചികിത്സതേടിയത് 65 പേർ.

* 1337 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കയച്ചു. ഇതിൽ 953 സാമ്പിളുകളുടെ ഫലവും നെഗറ്റീവ്.

സൗദിയും യാത്ര വിലക്കി

* ഖത്തറിനും കുവൈത്തിനും പിന്നാലെ യൂറോപ്പിലേക്കും ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 12 രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള യാത്ര സൗദിഅറേബ്യ വിലക്കി. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കു ബാധകമല്ല.

രാജ്യത്ത് 77 പേർ

രാജ്യത്തെ മൊത്തം കൊറോണ ബാധിതർ 77

കേരളം 20 (സുഖപ്പെട്ട മൂന്നുപേർ ഉൾപ്പെടെ)

മഹാരാഷ്ട്ര 11

ഉത്തർപ്രദേശ് 10

ഡൽഹി 6

കർണാടകം 4

ലഡാക്ക് 3

രാജസ്ഥാൻ 1

തെലങ്കാന 1

തമിഴ്നാട് 1

ആന്ധ്രാപ്രദേശ് 1

ജമ്മുകശ്മീർ 1

പഞ്ചാബ് 1

വിദേശികൾ 17 (16 ഇറ്റലിക്കാർ, ഒരാൾ കാനഡ)

content highlights: three more persons tested positive for corona virus in kerala