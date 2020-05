മലപ്പുറം: ചെന്നൈയിൽനിന്ന് നാട്ടിലേക്കുമടങ്ങിയവരെ മലപ്പുറത്ത് നഗരമധ്യത്തിൽ ഇറക്കിവിട്ടു. വാളയാർ ചെക്പോസ്റ്റ് വഴി സ്വകാര്യബസിലാണ് ഇവരെത്തിയത്.

രാവിലെ പതിനൊന്നോടെയാണ് 12 പേർ ആൾത്തിരക്കുള്ള കുന്നുമ്മലിൽ ബസിറങ്ങിയത്. കോവിഡ് ഹോട്‌സ്‌പോട്ടിൽനിന്നെത്തി നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകേണ്ടവർ ഒരു മണിക്കൂറിലധികം നഗരത്തിൽ കഴിയേണ്ടിവന്നത് സുരക്ഷാവീഴ്ചയായി. ഇത് ടാക്‌സി സ്റ്റാൻഡിലുള്ളവരെയും വ്യാപാരികളെയും ആശങ്കയിലാക്കി. കാര്യമറിയാതെ കുറെപേർ ഇവർക്കരികിലൂടെ നടക്കുകയുംചെയ്തു.

തിരൂർ, വേങ്ങര, പരപ്പനങ്ങാടി ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളവരെയാണ് കുന്നുമ്മൽ ബസ്‌സ്‌റ്റോപ്പിൽ ഇറക്കിയത്. തുടർന്ന് മറ്റു യാത്രക്കാരുമായി ബസ് മഞ്ചേരി, നിലമ്പൂർ ഭാഗത്തേക്കുപോയി. ഇറങ്ങിയ ചിലർ സമീപത്തെ കടകളിൽപോയി സാധനങ്ങൾവാങ്ങി. ഇവർ വരുന്നത് പ്രദേശത്തെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരോ പോലീസോ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറിനാണ് ബസ് ചെന്നൈയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടത്. കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് തമിഴ്‌നാട് മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഏർപ്പാടാക്കിയ ബസിന് പെരിന്തൽമണ്ണ, മലപ്പുറം, മഞ്ചേരി, നിലമ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്‌റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡ്രൈവറടക്കം 27 പേരാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്.

പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മണിക്കൂറുകൾക്കുമുമ്പേ ബസ് എത്തിയതാണ് ഇവർ ബസ്‌സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാക്കിയതെന്ന് യാത്രക്കാരന്റെ ബന്ധു പറഞ്ഞു. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും പലരും വീടുകളിലേക്കുപോയിരുന്നു. ഓട്ടോകളിലും സ്വകാര്യവാഹനങ്ങളിലുമായാണ് ചിലർ വീട്ടിലേക്കുമടങ്ങിയത്. ചിലർ സുരക്ഷാമുൻകരുതലെടുത്ത് ബന്ധുക്കളെത്തിച്ച ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കുേപായി. യാത്രക്കാർ മുഴുവൻ മടങ്ങിയശേഷം അഗ്നിരക്ഷാസേന എത്തി ബസ്‌സ്റ്റോപ്പും പരിസരവും അണുവിമുക്തമാക്കി.

