തിരുവനന്തപുരം: ഫാ. തോമസ് കോട്ടൂരിനെ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്കും സിസ്റ്റർ സെഫിയെ അട്ടക്കുളങ്ങര വനിതാ ജയിലിലേക്കും മാറ്റി.

വിധിപറയാത്തതിനാൽ ഇരുവരെയും സാധാരണ റിമാൻഡ് തടവുകാരായാണ് ജയിലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കോട്ടൂരിനെ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ക്വാറന്റീൻ ബ്ളോക്കിലെ ഒറ്റസെല്ലിലാണ്‌ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സെഫിയെ അട്ടക്കുളങ്ങര ജയിലിൽ നാലുതടവുകാരുള്ള സെല്ലിലാണു പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിമാൻഡ് തടവുകാരിയായതിനാൽ സഭാവസ്ത്രം ജയിലിലും അനുവദിക്കും. കൂടെ കരുതിയിട്ടുള്ള പ്രാർഥനാപുസ്തകം ഉപയോഗിക്കാനും അനുമതിയുണ്ട്.

content highlights: thomas kottoor sent to central jail and sefi to women jail