തിരുവനന്തപുരം: അഴിമതി നിരോധനക്കേസിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു എം.എൽ.എ.ക്കെതിരേ കേസെടുക്കാൻ സ്പീക്കർ അനുമതി നൽകുന്നത് ഇതാദ്യം. പ്ലസ്ടു അനുവദിക്കാമെന്ന പേരിൽ കോഴവാങ്ങിയെന്ന പരാതിയിൽ കെ.എം. ഷാജിക്കെതിരേയുള്ള നടപടികൾക്കാണ് വിജിലൻസിന് സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മാർച്ച് 13-ന് അനുമതി നൽകിയത്. അഴിമതിനിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്‌ഷൻ 17-എ പ്രകാരമാണിത്. മാർച്ച് 16-ന് വിജിലൻസ് വകുപ്പിലെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കയച്ച കത്തിൽ ഈ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

Content Highlight: This is the first instance of the Speaker's approval for a corruption case