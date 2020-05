തിരുവനന്തപുരം: കോളേജുകളിൽ തിങ്കളാഴ്ച പുതിയ അധ്യയനവർഷം ഓൺലൈനായി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും തുടക്കമാകുന്നു. മുന്നൊരുക്കമില്ലാതെയാണ് ഓൺലൈൻ പഠനം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് പ്രധാന ആക്ഷേപം. ഇത്തരം പ്രസ്താവനയുമായി എത്തിയ ഇടത് അധ്യാപക സംഘടനയ്ക്കെതിരേ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ആഞ്ഞടിച്ചു. കോളേജുകളുടെ അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗവർണറുടെ നിർദേശം മറികടന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇടപെടുന്നുവെന്ന പരാതിയും ഇതോടൊപ്പം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

സ്‌കൂളുകളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ കൃത്യമായ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉള്ളപ്പോൾ കോളേജുകളിലെ പഠനത്തിന് ഏകീകൃത സംവിധാനമുണ്ടാക്കിയില്ലെന്ന ആക്ഷേപമാണ് പ്രധാനമായി ഉയരുന്നത്. വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ് നടത്തുകയും പിന്നീട് ഓഫ്‌ലൈനായി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും പറയുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ വിദ്യാർഥികൾ ആശങ്കയിലാണ്.

സർക്കാർ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന 30 ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമല്ലെന്നതും കാലവർഷസമയത്തെ വൈദ്യുതിതടസ്സങ്ങൾ പഠനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നതും ആക്ഷേപമായി ഉയരുന്നു. ദിവസം അഞ്ചുമണിക്കൂർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിനായി ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾ കൂടുതൽ പണം ചെലവിടേണ്ടിയും വരും. ഇത്രയും സമയത്തെ അധ്യയനത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന മൊഡ്യൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളും അധ്യാപകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

രാവിലെ 8.30 മുതൽ 1.30 വരെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നതിനെതിരേ ഇടത് അധ്യാപക സംഘടനയായ എ.കെ.പി.സി.ടി.എ.യാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഇതിനെതിരേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിവാര പരിപാടിയായ ‘നാം മുന്നോട്ടി’ലാണ് അദ്ദേഹം ആഞ്ഞടിച്ചത്. സംഘടന പിന്നീട് പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ചിരുന്നു.

ചട്ടങ്ങൾപ്രകാരം അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളുടെ അധ്യയന സമയം, ഹാജർനില, പാഠ്യ-പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സർവകലാശാലകളാണ്. ഇതു മറികടന്നാണ് സർക്കാർ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്തരവിറക്കിയതെന്ന് സേവ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റിയും ആരോപിച്ചു.

