കൊച്ചി: എൻ-95 മുഖാവരണങ്ങളുടെ അമിതവിലക്കെതിരേ ഔഷധവിലനിയന്ത്രണസമിതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. വിലകളിലെ അന്തരം ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. എന്നാൽ, അവശ്യവസ്തു പട്ടികയിലാക്കിയ മുഖാവരണങ്ങളെ അവശ്യമരുന്ന് വിഭാഗത്തിലാക്കി വിലനിയന്ത്രിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നടപ്പായിട്ടില്ല.

പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങളിലേർപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും മറ്റുമാണ് എൻ-95 മുഖാവരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും യുക്തമല്ലാത്ത വില ഈടാക്കരുതെന്നും സമിതി നേരത്തേ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

Content Highlight: There should be no different price of the N-95 masks