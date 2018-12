മംഗളൂരു: ഉഡുപ്പി പേജാവർ മഠാധിപതിയുടെ ഒരു കല്പനയാൽ ഇല്ലാതാകുന്നത് 500 വർഷം പഴക്കമുള്ള ദുരാചാരം. ബ്രാഹ്മണർ കഴിച്ച എച്ചിലിൽ കീഴ്ജാതിക്കാർ ഉരുളുന്ന പ്രാകൃത ചടങ്ങായ മഡെ സ്നാനയാണ് ഓർമയാകുന്നത്. മഡെ സ്നാനയുടെ പുതുപതിപ്പായ എഡെ സ്നാനയും (പ്രസാദം നിവേദിച്ച ഇലയിൽ കീഴ്ജാതിക്കാർ ഉരുളുന്ന ചടങ്ങ്) ഇനി നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നും സ്വാമി വിശ്വേശ തീർഥ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതാചാരങ്ങൾക്ക് ചടങ്ങുകൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും ചടങ്ങുകൾ നിർത്തലാക്കുന്നത് ഹൈന്ദവതയെ ഒരുതരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്നും മഠാധിപതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.

ചതുർഥി, പഞ്ചമി, ഷഷ്ഠി ദിനങ്ങളിൽ കുക്കെ സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രത്തിലാണ് മഡെ സ്നാനയും എഡെ സ്നാനയും നടത്തിവന്നിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഷഷ്ഠിദിനത്തിൽ ക്ഷേത്രോത്സവം നടക്കവേ വിശ്വേശ തീർഥയുടെ ഉപദേശത്താൽ പര്യായസ്വാമി പലിമാർ മഠത്തിലെ സ്വാമി വിദ്യാധീശ തീർഥയാണ് ഇരുചടങ്ങുകളും നിരോധിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സി.പി.എമ്മിന്റെയും പുരോഗമനവാദികളുടെയും പതിറ്റാണ്ടുനീണ്ട സമരപോരാട്ടമാണ് ഇതോടെ വിജയിച്ചത്.

2012-ൽ പരമോന്നത നീതിപീഠം ഈ അനാചാരം വിലക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞുംതെളിഞ്ഞും ചടങ്ങ് നടന്നിരുന്നു. അത് പുറംലോകം അറിഞ്ഞില്ലെന്നുമാത്രം. വിശ്വാസികൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്താണ് സ്നാന രഹസ്യമായി നടത്തിയിരുന്നത്. ആദിവാസികളായ മലക്കുടിയ വിഭാഗക്കാരാണ് ഇതിനായി മുന്നോട്ടുവന്നിരുന്നത്. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മകൻ സാംബന്റെ കഥ ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് ബലമേകുന്നു.

സാംബൻ ഒരു കാട്ടുസ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ചതുകണ്ട മഹർഷി സാംബനെ ശപിച്ചു. കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ചലഞ്ഞ സാംബന് നാരദനാണ് കുമാരധാരയിൽ (ഇപ്പോൾ കുക്കെ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള അരുവി) പോയി കുളിക്കാനും തീരത്തെ മണ്ണ് ദേഹത്ത് പുരട്ടാനും ബ്രാഹ്മണന്റെ എച്ചിലിൽ കിടന്നുരുളാനും നിർദേശം നൽകിയത്. അപ്രകാരംചെയ്ത സാംബൻ രോഗമുക്തനായി. ഈ കഥയിൽ മലക്കുടിയ വിഭാഗക്കാർ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണന്റെ എച്ചിലിൽ ഉരുണ്ടാൽ ത്വഗ്രോഗം മാറുമെന്ന ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്‌ തടയിടാൻ ഒരു കോടതിവിധിക്കുമായില്ല.

സി.പി.എം. കർണാടക സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റിയും ഈ അനാചാരത്തിനെതിരേ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം.എ. ബേബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും നടത്തി. മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനംചെയ്ത ബേബിയെ കർണാടക പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു. വിവാദമായതോടെ 2012-ൽ സർക്കാർ തന്നെ ഇതിന് ഭേദഗതി നിർദേശിച്ചു. ബ്രാഹ്മണന്റെ എച്ചിലിലയിൽ ഉരുളേണ്ടതിനുപകരം പ്രസാദം വിളമ്പിയ ഇലയിൽ ഉരുണ്ടാൽ മതിയെന്നായി. ഹൈക്കോടതിയും അത് അംഗീകരിച്ചു.

എന്നാൽ, തീവ്രവിശ്വാസികൾ മേൽക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഈ വിധിക്ക് സ്റ്റേ സമ്പാദിച്ചു. തുടർന്നും പുരോഗമനവാദികളും സർക്കാരും നടത്തിയ നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 2017-ൽ എച്ചിലിലയിൽ ഉരുളൽ പൂർണമായും നിരോധിച്ചു. പ്രസാദഇലയിൽ ഉരുളൽ തുടർന്നു. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച കുക്കെ സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രത്തിൽ ഷഷ്ഠി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി എഡെ സ്നാന നടന്നിരുന്നു. അതിനു തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് മഠാധിപതിയുടെ നിരോധന പ്രഖ്യാപനം വന്നത്.

