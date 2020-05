പാറശ്ശാല: കൈക്കുഞ്ഞുമായി അമ്മ തീവണ്ടിക്ക് മുന്നിൽ ചാടി. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും കുഞ്ഞ് മരിച്ചു. അമ്മ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

പാറശ്ശാല മുര്യങ്കര വെട്ടുവിള വീട്ടിൽ അമ്പിളി (19) യാണ് മൂന്നുമാസം പ്രായമുള്ള മകൾ ആച്ചിയുമായി തീവണ്ടിക്കു മുന്നിൽ ചാടിയത്. ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് മൂന്നര മണിയോട് കൂടി പാറശ്ശാല ഇലങ്കം ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തായിരുന്നു സംഭവം. നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് ബോഗിയുമായി പോവുകയായിരുന്ന തീവണ്ടിക്ക് മുന്നിലേക്ക് യുവതി കുഞ്ഞുമായി ചാടുകയായിരുന്നു.

തീവണ്ടി വളരെ കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ സ്‌റ്റേഷൻ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അപകടം. യുവതി കുഞ്ഞുമായി പാളത്തിന് സമീപത്ത് നിൽക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഡ്രൈവർ വീണ്ടും വേഗത കുറച്ചെങ്കിലും യുവതി തീവണ്ടിക്ക് മുന്നിൽ ചാടുകയായിരുന്നു.

തീവണ്ടി തട്ടിയ ആഘാതത്തിൽ കുഞ്ഞ് ട്രാക്കിന് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചുവീണു. ലോക്കോ പൈലറ്റ് വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് റെയിൽവേ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓടിയെത്തി ഇരുവരെയും പാറശ്ശാല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. സ്ഥിതി ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് അമ്പിളിയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും കുഞ്ഞിനെ എസ്.എ.ടി. ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. എസ്.എ.ടി.യിൽ വച്ച് കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു.

Content Highlight: The mother jumped in front of the train with her baby; baby died