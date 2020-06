കോഴിക്കോട്: ഓണ്‍ലൈന്‍ക്‌ളാസ് തുടങ്ങിയതുമുതല്‍ ടി.വി.യെ തൊട്ടുംതട്ടിയും ഇരിപ്പാണവള്‍. വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലില്‍ ക്‌ളാസുണ്ടെത്രേ. ടി.വി. പക്ഷേ കേടാണ്. വല്ലപ്പോഴുമൊന്ന് ഓണായാലായി. ഫോണില്‍ ചാനല്‍കിട്ടുമെന്നു കേട്ടു. പക്ഷേ, അതുകിട്ടുന്ന ഫോണ്‍ വീട്ടിലില്ല

മെഡക്കല്‍കോളേജ് കാമ്പസ് ഗവ. ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ രണ്ടാംതരത്തിലാണ് ദേവിക. ചേവായൂര്‍ കണ്ടിയില്‍ വീട്ടിലാണ് താമസം. ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസിന്റെ കാര്യംപറഞ്ഞതുമുതല്‍ അവള്‍ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും ഫോണെടുത്തുനോക്കുന്നുണ്ട്. അതില്‍ നെറ്റില്ല. വാട്സാപ്പില്ല. അമ്മയുടെ ഫോണിലാണെങ്കില്‍ വിളിച്ചാല്‍പ്പോലും ശരിക്കുകിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്ക് പഴയതാണ്.

ആദ്യത്തെ നാലുദിവസവും ടി.വി. അനങ്ങിയില്ല. ദേവിക ഓര്‍ത്തു, സ്‌കൂള്‍തുറക്കുമ്പോള്‍ ടീച്ചറോട് എന്തുപറയും? കൂട്ടുകാരൊക്കെ എല്ലാംപഠിച്ചിട്ടാവും വരുന്നത്. അവള്‍വീട്ടില്‍ വെറുതേയിരുന്നു. ക്‌ളാസിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നുംപറയാതായി. അമ്മ ഐശ്വര്യയും അച്ഛന്‍ രതീഷും ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല. പക്ഷേ, ഫോണ്‍ വാങ്ങാനാവണ്ടേ! സ്‌കൂളുകാരൊക്കെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്‌ളാസ് എന്നു പറയുമ്പോള്‍ മോള്‍ക്ക് അത് എന്താണെന്നുപോലും അറിയില്ല.

12.30-നാണ് വിക്ടേഴ്സില്‍ അവളുടെ ക്ലാസ്. ഇടയ്‌ക്കൊക്കെ ടി.വി. ഓണാവുന്നുണ്ട്. ആ പ്രതീക്ഷയില്‍ മഞ്ഞനിറമുള്ള കുഞ്ഞുകുപ്പായം വലിച്ചിട്ട് അവള്‍ ടി.വി.ക്കു മുന്നിലിരുന്നു; ഒരു മുന്‍ബെഞ്ചുകാരിയുടെ ഗമയില്‍. അത്ഭുതം, ടി.വി. ഓണായി! പക്ഷേ അടുത്തനിമിഷം കേടായി. സങ്കടപ്പെട്ട് അവള്‍ നോക്കിയിരിക്കുന്നതുകണ്ടിട്ടാവാം എപ്പോഴാ പതുക്കെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനല്‍ തെളിഞ്ഞു. ദേവികയുടെ മുഖംവിടര്‍ന്നു.

ക്ലാസ് നടക്കുന്നതിനിടെ സോണിടീച്ചര്‍ വിളിച്ചു. ദേവികയുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ്. ദേവികയുടെ പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരംകാണാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സ്‌കൂളുകാര്‍. ''വിക്ടേഴ്സില്‍ കാണുന്നതുമാത്രം മതിയാവില്ല. അധ്യാപകര്‍ക്ക് കുട്ടികളോട് പലതും പറയാനുണ്ടാവും. ചെറിയ ഹോംവര്‍ക്ക് കൊടുക്കാനുമൊക്കെ വാട്സാപ്പിലേ ഇപ്പോള്‍ പറ്റൂ.'' സോണി പറഞ്ഞു.

ക്ലാസ് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആവേശത്തില്‍ ദേവിക കാല്‍ കസേരയില്‍ കയറ്റിവെച്ചു. ടി.വി.യില്‍ ടീച്ചര്‍ ചോദിച്ചു; ''പശുക്കളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ?'' അവള്‍ സന്തോഷത്തോടെ മൂളി. അടുത്ത ചോദ്യത്തിനും അവള്‍ ആര്‍ത്തുവിളിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ടി.വി. ഓഫായി. അയ്യോ...ആരോ ക്ലാസില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കിയപോലെ. അമ്മ എല്ലാ സ്വിച്ചും ഓഫ്‌ചെയ്തുംപിന്നെ ഓണ്‍ചെയ്തും ശ്രമിച്ചു. ടി.വി. മിണ്ടുന്നില്ല.

ദേവിക വാടിയിരുന്നു. പിന്നെ മിണ്ടാതെ അകത്തുപോയി. വൈകുന്നേരമായപ്പോള്‍ അവള്‍ ഉമ്മറത്തുവന്നിരുന്നു. ദൂരെവീടുള്ള അമ്മാവന്‍ വരും ചിലപ്പോള്‍. അമ്മാവന് നെറ്റ് കിട്ടുന്ന ഫോണുണ്ട്. അതില്‍ ക്‌ളാസ് കാണാനായാലോ. ഇരുട്ടുവീണുതുടങ്ങിയ മുറ്റത്തേക്ക് നോക്കി ദേവിക ഇരുന്നു, കടംകിട്ടുന്ന ഒരു ഫോണുംകാത്ത്.

