ശ്രീകാര്യം(തിരുവനന്തപുരം): നേപ്പാളിലെ റിസോർട്ടിൽ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച്‌ മരിച്ച ചേങ്കോട്ടുകോണത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച വീട്ടിലെത്തിക്കും. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിനാണ് ശവസംസ്കാരം.

പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ത്രിഭുവൻ സർവകലാശാല ആശുപത്രിയിൽ പൂർത്തിയായിരുന്നു. എംബാംെചയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ എത്തിക്കും. അവിടെനിന്ന് വിമാനമാർഗംതന്നെ മൂന്നുമണിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

വൈകീട്ട് ആംബുലൻസുകളിൽ ചേങ്കോട്ടുകോണത്ത് സ്വാമിയാർമഠം അയ്യൻകോയിക്കൽ ലൈനിലെ രോഹിണിഭവനിൽ(തെക്കതിൽ വീട്ടിൽ) എത്തിക്കും. ശരണ്യയുടെ അച്ഛനും സഹോദരിയും മറ്റു ബന്ധുക്കളും ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ ഈ വീട്ടിലെത്തി. മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, കുമ്മനം രാജശേഖരൻ, പാലോട് രവി, എൻ.പീതാംബരക്കുറുപ്പ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ വീട്ടിലെത്തി. ഈ കുടുംബത്തിലെ പ്രവീൺകുമാർ കെ.നായർ(39), ഭാര്യ ശരണ്യ ശശി(34), മക്കളായ ശ്രീഭദ്ര(9), ആർച്ച(7), അഭിനവ്(4) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവരുടെകൂടെ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രവീണിന്റെ സുഹൃത്ത് കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം സ്വദേശി രഞ്ജിത് കുമാറും ഭാര്യ ഇന്ദുലക്ഷ്മിയും രണ്ടുവയസ്സുള്ള മകൻ വൈഷ്ണവും മരിച്ചു.

