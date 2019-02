തോപ്പുംപടി: ആഴക്കടൽ മീൻപിടിത്തത്തിനുള്ള അത്യാധുനിക ബോട്ടുകൾ നൽകി കേന്ദ്രസർക്കാർ തമിഴ്‌നാടിനെ തലോടിയപ്പോൾ, ഇതേ സ്കീമിൽ ബോട്ട് നിർമാണത്തിനായി കേരളം സമർപ്പിച്ച പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് ചവറ്റുകുട്ടയിൽ.

ആഴക്കടൽ മീൻപിടിത്തത്തിന് തദ്ദേശ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന ഡോ. അയ്യപ്പൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിനായി വിശദമായ പ്രോജക്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിർദേശിച്ചത്. ഇതനുസരിച്ച് കേരളവും പ്രോജക്ട് നൽകി.

സംസ്ഥാനത്ത് പത്ത് ആധുനിക ബോട്ടുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതിയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് സമർപ്പിച്ചത്. ഒരു ബോട്ടിന് ഏതാണ്ട് 1.57 കോടി രൂപ ചെലവാണ് കണക്കാക്കിയത്. 28 ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്നും നിർദേശം മുന്നോട്ടു വച്ചു. എന്നാൽ, ശ്രീലങ്കയിൽ 60 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ഇതിനു ചെലവെന്നും തുക കൂടുതലായതിനാൽ പദ്ധതി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കേരളം പ്രോജക്ട് പുതുക്കി. ഒരു ബോട്ടിന് ഏതാണ്ട് 1.27 കോടി രൂപ എന്ന രീതിയിൽ ചെലവു കുറഞ്ഞ പ്രോജക്ടാണ് രണ്ടാമത് നൽകിയത്.

ഓഖി പുനരധിവാസ പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി 600 കോടി രൂപ ഇതിനായി അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. ഈ നിർദേശത്തിനും കേന്ദ്രം ചെവി കൊടുത്തില്ല.

അതേസമയം ഒരു ബോട്ടിന് ഏതാണ്ട് 1.20 കോടി ചെലവു വരുന്ന തമിഴ്‌നാടിന്റെ പ്രോജക്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓരോ ബോട്ടിനും മൊത്തം ചെലവിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം കേന്ദ്രം നൽകി. കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിലാണ് ആധുനിക ബോട്ടുകൾ നിർമിച്ചത്. 16 ബോട്ടുകൾക്കാണ് അനുമതി നൽകിയത്. ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം ചൊവ്വാഴ്ച നീറ്റിലിറക്കി. തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെയിരുന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയാണ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത്. കേരളത്തിന്റെയും തമിഴ്‌നാടിന്റെയും ബോട്ടുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്‌നോളജിയാണ്.

എന്നാൽ, തമിഴ്‌നാടിന്റെ പ്രോജക്ടിന് പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയ കേന്ദ്രസർക്കാർ കേരളത്തെ തുണച്ചില്ല. മൂന്നാമതും പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേരളം. വിദേശ കപ്പലുകൾക്ക് പകരം തദ്ദേശീയ യാനങ്ങളെ ആഴക്കടൽ മീൻപിടിത്തത്തിന് പ്രാപ്തരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നത് കേരളത്തിലാണ്. അയ്യപ്പൻ കമ്മിറ്റിയെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലും കേരളം വിജയിച്ചു. എന്നാൽ, അതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ച സഹായം കേരളത്തിനു കിട്ടാതെ പോകുകയാണ്.

കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആധുനിക ബോട്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കണം

തോപ്പുംപടി: ആധുനിക ബോട്ടുകൾ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ കേരളത്തോട് വിവേചനമാണ് കാട്ടിയതെന്നും അടിയന്തരമായി കേരളത്തിന്റെ പദ്ധതിക്കും അംഗീകാരം നൽകണമെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന കൺവീനർ ചാൾസ് ജോർജ്‌ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് വലിയ ചെലവില്ലാതെ ആധുനിക ബോട്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം. ആഴക്കടലിലേക്ക് തദ്ദേശീയ തൊഴിലാളി സമൂഹത്തെ എത്തിക്കാനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്ന സംസ്ഥാനത്തോട് അവഗണന കാട്ടരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

