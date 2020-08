ബിജുലാൽ

തിരുവനന്തപുരം: ട്രഷറിയിൽ രണ്ടുകോടിരൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്. വിരമിച്ച സബ്ട്രഷറി ഓഫീസറുടെ യൂസർനെയിമും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടുകോടിരൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക്‌ മാറ്റിയ വഞ്ചിയൂർ സബ്ട്രഷറിയിലെ സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് എം.ആർ.ബിജുലാലിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പോലീസ് കേസെടുത്ത് പ്രതിക്കായി അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ട്രഷറി വകുപ്പും അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

61.23 ലക്ഷം രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക്‌ ബിജുലാൽ മാറ്റി. 1.37 കോടി രൂപ ട്രഷറിയിലെ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പിൻവലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഏപ്രിൽ 20 മുതൽ തട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും ജൂലായ് 27-നാണ് ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ബിജുലാലാണ് പണം മാറ്റിയതെന്ന് കണ്ടെത്തി. ശനിയാഴ്ചയാണ് ട്രഷറിവകുപ്പ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.

content highlights: sub treasury employee suspended after financial fraud of two crores