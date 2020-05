തിരുവനന്തപുരം: ഒരുപകൽ മുഴുവൻ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി., പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ മുൻനിശ്ചയിച്ച തീയതികളിൽത്തന്നെ നടത്താൻ തീരുമാനം. മേയ് 26 മുതൽ 30 വരെ ബാക്കി പരീക്ഷകൾ നേരത്തേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം നടത്തും.

പരീക്ഷ ഒരുകാരണവശാലും മാറ്റിവെക്കില്ലെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി കർക്കശനിലപാട് എടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ നിലപാട് മാറി. പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം പത്രക്കുറിപ്പായി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു. കേന്ദ്ര മാർഗനിർദേശം ജൂൺ ആദ്യവാരം വരുമെന്നും അതിനുശേഷം പുതുക്കിയ പരീക്ഷാതീയതി തീരുമാനിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു വിശദീകരണം.

കേന്ദ്രസമ്മർദത്തെത്തുടർന്നാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം പരീക്ഷ മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കേന്ദ്രമാർഗരേഖ വന്നശേഷമേ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പരീക്ഷ നിശ്ചയിക്കാവൂവെന്ന് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് മന്ത്രിസഭായോഗത്തെ അറിയിച്ചു. ജൂൺ ആദ്യവാരം മാർഗരേഖ വന്നേക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷം പരീക്ഷയെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റു മന്ത്രിമാരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതോടെ കേന്ദ്രവുമായി തർക്കത്തിന് പോകേണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിലപാടെടുത്തു. പരീക്ഷ ജൂണിലേക്ക് മാറ്റാൻ ധാരണയായി. സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമെത്തി.

എന്നാൽ, പരീക്ഷ നടത്തുന്നകാര്യം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്ന കേന്ദ്രമാർഗരേഖ ഉച്ചയോടെ വന്നു. ഇതോടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസസെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വീണ്ടും ചർച്ചനടത്തി. മന്ത്രിസഭാതീരുമാനം മരവിപ്പിച്ച് പരീക്ഷ മുൻനിശ്ചയപ്രകാരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.

കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി ഉയരുന്നതിനാൽ പരീക്ഷനടത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിടിവാശികാണിക്കുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം കോൺഗ്രസ്, ബി.ജെ.പി. നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായില്ല.

