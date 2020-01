കൊച്ചി: റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽനിന്ന് കാർ വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത് സ്വയംഓടിച്ചുപോകാനുള്ള സൗകര്യമൊരുങ്ങുന്നു. ദക്ഷിണ റെയിൽവേക്കു കീഴിലെ ആദ്യ ‘റെന്റ് എ കാർ’ സംവിധാനത്തിന് കേരളത്തിൽ തുടക്കമാകുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനുകീഴിലുള്ള നാല് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഈ മാസം പദ്ധതി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കും. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം സൗത്ത്, എറണാകുളം നോർത്ത്, തൃശ്ശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണിത്.

ഓരോ സ്‌റ്റേഷനിലും അഞ്ചുവീതം കാറുകളുണ്ടാകും. നിർദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് നിശ്ചിതസമയത്തിനുള്ളിൽ കാർ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ മതി. കാർ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കിയോസ്‌ക് റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ സ്ഥാപിക്കും. ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് സൗകര്യവും പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഇൻഡസ് ഗോ എന്ന ഏജൻസിയെയാണ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

മൂന്നുമാസത്തേക്ക് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന പദ്ധതി വിജയകരമെന്നുകണ്ടാൽ മറ്റു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷണൽ കൊമേഴ്‌സ്യൽ മാനേജർ എം. ബാലമുരളി പറഞ്ഞു. ഇതുവഴി മൂന്നുമാസത്തേക്ക് മൂന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ ലൈസൻസ് ഫീസ് ഇനത്തിൽമാത്രം റെയിൽവേക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കും. ശബരിമല മണ്ഡലകാലത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചെങ്ങന്നൂരിൽ റെന്റ് എ ബൈക്ക് പദ്ധതി തുടങ്ങിയിരുന്നു.

