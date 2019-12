കോട്ടയം: കുമരകത്തെ സന്പന്നകുടുംബാംഗവും സർക്കാർ സർവീസിൽ നഴ്സുമായിരുന്ന അമ്മയെ ഏകമകൻ സംരക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ അടുത്തിടെ വൈക്കത്തെ സ്വകാര്യ വൃദ്ധപരിചരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുമാറ്റി. അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരനായ സഹോദരനാണ് അവരെ അവിടെയെത്തിച്ചത്.

വൃദ്ധസദനത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ ആറും ഏഴും മക്കളുള്ളവർവരെയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൽനിന്ന് 18,008 ആയി. ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർചെയ്ത സന്നദ്ധസംഘടനകളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുൾപ്പെടെ ആകെ 621 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണിത്. ഇതിൽ സർക്കാർ അംഗീകാരത്തോടെ, പണംവാങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 84 സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാരിന്റെ 16 കേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ 16 സ്ഥാപനങ്ങളിലായി 834 പേരുണ്ട്. പുരുഷന്മാർ 412, സ്ത്രീകൾ 422 .

സർക്കാരറിയാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്. സർക്കാർ വൃദ്ധസദനങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് മാസം 2000 രൂപവീതവും ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് 1100 രൂപയും സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട്. തുക സ്ഥാപനത്തിനാണു നൽകുക.

ആകെ അന്തേവാസികൾ 18,008

സ്ത്രീകൾ 8695

പുരുഷന്മാർ 9313

ജില്ല സ്ഥാപനം സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ

തിരുവനന്തപുരം 53 448 591

കൊല്ലം 25 450 677

പത്തനംതിട്ട 35 280 365

ആലപ്പുഴ 32 253 516

കോട്ടയം 80 1516 1136

ഇടുക്കി 26 424 410

എറണാകുളം 127 1865 1551

തൃശ്ശൂർ 99 1037 1507

പാലക്കാട്‌ 37 612 445

മലപ്പുറം 8 110 56

കോഴിക്കോട് 27 563 151

വയനാട് 19 192 218

കണ്ണൂർ 40 827 543

കാസർകോട് 13 324 107

കേസിനില്ല മക്കളേ

മക്കളുള്ളവരെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്ന നിബന്ധന മറന്നാണ് പലരെയും ഇവിടെയെത്തിക്കുന്നത്. സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കിയശേഷം മക്കൾ ഇറക്കിവിട്ട മാതാപിതാക്കളുമുണ്ട്. മക്കൾക്കെതിരേ കേസ് കൊടുത്താൽ സ്വത്തു തിരിച്ചുകിട്ടും. മാസച്ചെലവിന് കുറഞ്ഞത് 10,000 രൂപവരെ ലഭിക്കാൻ നിയമമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പല മാതാപിതാക്കളും മക്കളെ കേസിൽപ്പെടുത്താൻ താത്‌പര്യമില്ലെന്നു പറയും.

Content Highlights: More parents are abandoned in Ernakulam, Less in Malappuram