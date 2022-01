ഹരിപ്പാട്: മദ്യലഹരിയിൽ അമ്മയെ എടുത്തുയർത്തി നിലത്തടിക്കുകയും കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയുംചെയ്ത സൈനികനായ മകൻ അറസ്റ്റിൽ. മുട്ടം ചൂണ്ടുപലക ജങ്ഷനു കിഴക്ക് ആലക്കോട്ടിൽ സുബോധ് (37) ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാൾക്കെതിരേ വധശ്രമത്തിനു കേസെടുത്തു. ആക്രമണദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് പോലീസ് നടപടി. 69 വയസ്സുള്ള അമ്മയെ ഇയാൾ സ്ഥിരമായി ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിനു ലഭിച്ച വിവരം.

അസഭ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുബോധ് അമ്മയെ പിടിച്ചുവലിക്കുന്നതും നിലത്തിട്ടു ചവിട്ടുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. തന്നെ കൊല്ലുന്നേയെന്ന് അമ്മ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ മകൻ കളിയാക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്ക് മൂത്തമകന്റെ പേരുവിളിച്ച് അവർ രക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച രാവിലത്തെ അക്രമമാണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

സഹോദരൻ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തായത്. അതുകണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ തനിക്കു പരാതിയില്ലെന്നും മകന്റെ ജോലിയെ ബാധിക്കരുതെന്നുമാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്. മകൻ കുറ്റംചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പരാതിയില്ലെന്നും അവർ ആവർത്തിച്ചു. മക്കൾ തമ്മിലാണു വഴക്കുണ്ടായതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. മകനെ കൊണ്ടുപോയാൽ താനും വരുമെന്നും അമ്മ കരഞ്ഞുപറഞ്ഞു.

പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമ്പോഴും സുബോധ് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു. സൈനികനായ സുബോധ് ബെംഗളൂരുവിൽ ട്രേഡ്സ്‍മാനായാണ് ജോലിചെയ്യുന്നത്. മൂന്നുദിവസം മുൻപാണ് അവധിക്കെത്തിയത്. ഇയാളും സഹോദരനും തമ്മിൽ വഴക്കു പതിവാണെന്നു പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഒരു വർഷംമുൻപ്‌ കാർത്തികപ്പള്ളി ജങ്ഷനിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും സുബോധിനെ പിടികൂടിയിരുന്നു.

മദ്യലഹരിയിൽ ബൈക്കോടിച്ചുവന്ന സുബോധ് സൈക്കിൾയാത്രക്കാരനെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തി. സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇതേപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഇയാൾ അക്രമാസക്തനായത്. സൈനികനായതിനാൽ അന്നു നിസ്സാര വകുപ്പു ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്.

Content Highlights : Soldier arrested for trying to kill mother