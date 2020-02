തിരുവനന്തപുരം: നിരക്കുവർധനയിലൂടെ ജനങ്ങളെ ഷോക്കടിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിബോർഡിന്‌ ഇരുട്ടടി. നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷന്റെ (എൻ.ടി.പി.സി.) കായംകുളം താപനിലയത്തിൽനിന്നാണിത്. ഉപയോഗിക്കാത്ത വൈദ്യുതിക്ക് മാസം 27 കോടി രൂപ അടയ്ക്കണമെന്നാണ് എൻ.ടി.പി.സി. ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ തോതിൽ വർഷം 324 കോടിയും അഞ്ചുവർഷത്തേക്ക് 1620 കോടിയും അടയ്ക്കേണ്ടി വരും.

2017 മുതൽ എൻ.ടി.പി.സിയിൽനിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നില്ല. എന്നാൽ, 2019 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള അഞ്ചുവർഷത്തേക്ക് ഫിക്‌സഡ് കോസ്റ്റ് ഇനത്തിൽ വർഷം 324 കോടി അടയ്ക്കേണ്ടിവരും. അഞ്ചുവർഷത്തേക്ക് ആകെ 340 കോടിയേ നൽകൂവെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി. അറിയിച്ചതോടെ ഇരുസ്ഥാപനങ്ങളും രൂക്ഷമായ തർക്കത്തിലായി.

2025 വരെയാണ് എൻ.ടി.പി.സി.യുമായി കരാറുള്ളത്. ഇത് എത്രയുംവേഗം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി. വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാവും. ഈ പണം മുഴുവൻ ജനം വൈദ്യുതിനിരക്കായി നൽകേണ്ടിവരും. വൈദ്യുതി വാങ്ങാത്ത 2017-2019 കാലയളവിൽ 400 കോടി കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഇതിനകം എൻ.ടി.പി.സി.ക്കു നൽകി.

വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നൽകേണ്ടതാണ് ഈ തുക. കരാർപ്രകാരം കേരളം 2025 വരെ ഫിക്‌സഡ് ചാർജ് നൽകണം. കേന്ദ്ര വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷനാണ് അഞ്ചുവർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഇതു നിശ്ചയിക്കുന്നത്. 2014 മുതൽ 2019 വരെ 207 കോടിയാണ് തീരുമാനിച്ചത്. 2018-ൽ സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലോടെ അത് 200 കോടിയാക്കി.

2019-2024 കാലയളവിൽ എൻ.ടി.പി.സി.യും കെഎസ്.ഇ.ബി.യും കേന്ദ്ര റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷനെ സമീപിച്ച് ഇരുവർക്കും സമ്മതമായ രീതിയിൽ തുക കുറയ്ക്കാൻ ധാരണയായി. എന്നാൽ, കേന്ദ്ര കമ്മിഷന്റെ തെളിവെടുപ്പിന് എൻ.ടി.പി.സി. ഹാജരായില്ല. കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ വാദം പരിഗണിച്ചില്ല. വർഷം ഫിക്‌സഡ് കോസ്റ്റായി കെ.എസ്.ഇ.ബി. 324 കോടി നൽകണമെന്നു വിധിച്ചു.

കായംകുളം താപനിലയത്തിന്റെ യഥാർഥ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് കണക്കാക്കി ഫിക്‌സഡ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാമെന്ന നിബന്ധനയോടെയാണ് കമ്മിഷൻ തുക നിശ്ചയിച്ചത്. വർഷം 68 കോടിയാണ് താപനിലയത്തിന്റെ യഥാർഥചെലവെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി. കണക്കാക്കി. അതനുസരിച്ച് എൻ.ടി.പി.സി.യുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും തീരുമാനമായില്ല. കമ്മിഷൻ വിധിച്ച 324 കോടിരൂപയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്നുപറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞമാസം എൻ.ടി.പി.സി. ബില്ല് നൽകി. തുക ഇതുവരെ അടച്ചിട്ടില്ല.

പ്രശ്‌നം സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു

ഫിക്‌സഡ് കോസ്റ്റിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. നിലയത്തിൽനിന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഡിക്ലറേഷൻ ഇനിമുതൽ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. (നിലയം പ്രവർത്തനസജ്ജമാണെന്നും ഏതു നിമിഷവും വൈദ്യുതി നൽകാമെന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റി ഡിക്ലറേഷൻ. ഇത് സ്വീകരിച്ചാൽ നിലയം ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നു വരും). വേണ്ടിവന്നാൽ കേന്ദ്ര റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷനെയോ കോടതികളെയോ സമീപിക്കാൻ കെ.എസ്.ഇ.ബി. തയ്യാറാണ്.

-എൻ.എസ്. പിള്ള, ചെയർമാൻ, കെ.എസ്.ഇ.ബി.

