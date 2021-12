ശബരിമല: ശശി തരൂർ മുഴുവൻസമയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനല്ലെന്ന് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കോൺഗ്രസ് എം.പി.യായ ശശി തരൂരിന് കെ റെയിൽ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് യു.ഡി.എഫിന്റേതിൽനിന്ന്‌ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോഴാണ് ആദ്ദേഹം മുഴുവൻസമയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനല്ലെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിച്ഛായ ഉള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും ചെന്നിത്തല മറുപടി പറഞ്ഞത്.

കെ റെയിൽ കാര്യത്തിൽ പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹിക ആഘാതം തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. ഭൂമി സർവേയും നടത്തിയിട്ടില്ല. നടന്നത് ആകാശ സർവേ മാത്രമാണ്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ മാത്രമാണിപ്പോൾ തിടുക്കം. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യാപാരമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു-ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

മന്ത്രി ബിന്ദു നടത്തിയത് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം

കണ്ണൂർ വി.സി. നിയമനക്കാര്യത്തിൽ ചാൻസലർക്ക് കത്തു കൊടുക്കാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന യു.ഡി.എഫ്. നിലപാട് തന്നെയാണ് ഭരണകക്ഷിയായ സി.പി.ഐ.ക്കുമുള്ളത്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തിയ മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു രാജിവെയ്ക്കണം. ചാൻസലറുമായി നയതന്ത്രപരമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.

വി.സി.നിയമനത്തിനെതിരായ ഹർജി ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് തള്ളിയത് സാങ്കേതിക കാരണത്താലാണ്. അതിനെതിരായ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചത് അതിൽ നിയമപ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. മാധ്യമങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന്‌ പറയുന്ന മന്ത്രി ജനാധിപത്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സുതാര്യമാണെന്ന് സമൂഹം അറിയുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണെന്ന് ഓർക്കണം.

കാനനപാത തുറക്കണം

അയ്യപ്പന്മാർക്ക് എരുമേലിയിൽനിന്നുള്ള കാനനപാത വഴി ശബരിമല തീർഥാടനം അനുവദിക്കണമെന്ന് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭക്തർക്ക് നെയ്യഭിഷേകത്തിന് സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതോടൊപ്പം തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുകയും വേണം.

