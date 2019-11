സുൽത്താൻബത്തേരി: ‘‘പാമ്പ് കടിച്ചതാണ്, ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണംന്ന് ഷെഹ്‍ല കരഞ്ഞുപറഞ്ഞിട്ടും സാറുമ്മാർ അവളുടെ ഉപ്പവരുന്നതുവരെ കാത്തിരുന്നു. അവളുടെ കാലിൽനിന്ന് ചോരവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ടീച്ചറും ഞങ്ങളുമെല്ലാം അവളെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഷജിൻ സാർ സമ്മതിച്ചില്ല. ക്ലാസിനുപുറത്ത് കസേരയിലിരുത്തിയ അവൾ തളർന്നുവിറച്ച് കരയുകയായിരുന്നു’’-ഷഹ്‌ലയുടെ കൂട്ടുകാരി കീർത്തനയുടെ വാക്കുകളിൽനിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം ഒരു ജീവനെടുത്ത അനാസ്ഥയുടെ തുടക്കം.

ബത്തേരി ഗവ. സർവജന വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അഞ്ചാംക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ഷെഹ്‍ല ഷെറിൻ ബുധനാഴ്ച ക്ലാസ് മുറിയിൽനിന്ന് പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർക്കെതിരേ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് സഹപാഠികളും വിദ്യാർഥികളുമുന്നയിക്കുന്നത്.

‘‘ലീനാ മിസ്സ് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും സാർ സമ്മതിച്ചില്ല. ആണികുത്തിയോ കല്ലുതട്ടിയോ മുറിഞ്ഞതാകാമെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ ലീനാമിസ്സിനെ സാർ ചീത്തപറഞ്ഞു. പിന്നെ ടീച്ചർ ക്ലാസിൽനിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി’’ -കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും ഷഹ്‌ലയുടെ കാലിന് നീലനിറമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് അവർ പറയുന്നു.

