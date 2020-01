കൊച്ചി: മതനിരപേക്ഷത വേദകാലംമുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നും അതിൽനിന്നാണ് ഈ ആശയം ഭരണഘടനയിലേക്കും കടന്നുവന്നതെന്നും ഹൈക്കോടതി. എല്ലാവർക്കും തുല്യപരിഗണനയെന്ന മനുസ്മൃതിയിലെ ആശയംവരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജസ്റ്റിസ് എ. മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് ഇക്കാര്യം ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്.

മഹാ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന ‘വസുധൈവ കുടുംബക’മെന്ന ആശയം എല്ലാവരുമൊന്നാണെന്ന സന്ദേശമാണ്‌ നൽകുന്നത്. പുരാതന ഭാരതത്തിൽ മതത്തിന്റെയോ വിശ്വാസത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിവുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിൽനിന്ന്‌ വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

മതനിരപേക്ഷതയുടെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിനുള്ള വലിയ പാരമ്പര്യം കണക്കിലെടുത്താവാം ഭരണഘടനയിൽ മതനിരപേക്ഷരാഷ്ട്രം എന്ന വാക്ക് പ്രത്യേകമായി എഴുതിച്ചേർക്കാതിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ പാരമ്പര്യത്തിന് ഭീഷണി ഉയരുന്നുവെന്നുമനസ്സിലാക്കിയ പാർലമെന്റ് പിന്നീട് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ മതനിരപേക്ഷം എന്ന വാക്ക് 42-ാമത് ഭരണഘടനാഭേദഗതിയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി.

കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവരൂപവത്കരണമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. മതവൈവിധ്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ അവയെയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുംവിധമാണ് വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടത്. മുൻവിധികളും പക്ഷപാതങ്ങളും കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധവേണം. വിദ്യാർഥികളിൽ അടുപ്പവും പരസ്പരബഹുമാനവും ഉറപ്പാക്കണം.

സ്കൂളെന്ന ജാലകത്തിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾ ലോകത്തെ അറിയുന്നത്. തുറന്നമനസ്സോടെ ലോകത്തെ കാണാൻ വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കണം. മതസഹിഷ്ണുതയുടെ പാഠം അവിടെനിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരം. അതായിരിക്കണം ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അന്തസ്സത്ത. ഭരണഘടനാമൂല്യങ്ങൾ പിന്തുടരാതെ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനും നിലനിൽപ്പില്ല.

മതനിരപേക്ഷ പാഠ്യക്രമം ഉറപ്പാക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമപ്രകാരം സ്കൂളുകൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികളിൽ മൂല്യബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് യു.എസ്. സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾകൂടി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾബെഞ്ചിന്റെ വിധിന്യായം.

