ഒന്നോ രണ്ടോ വിഷയങ്ങൾക്ക് തോൽക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരുവർഷം നഷ്ടമാകാതിരിക്കാനുള്ള സേ പരീക്ഷ എം.ബി.ബി.എസിനും വരുന്നു. സിലബസ് പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരീക്ഷാരീതിയിലും മാറ്റംവരുത്തുന്നത്.

നിലവിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വിഷയങ്ങൾക്ക് തോൽക്കുന്നവരെ മറ്റൊരു ബാച്ചായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ് നിലവിലെ രീതി. ഇത് വിദ്യാർഥികളിൽ മാനസിക സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്നതായി പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. ഒരവസരംകൂടി നൽകി സ്വന്തം ബാച്ചിൽ നിലനിർത്തുന്നത് പരിഹാരമാകുമെന്ന്‌ കണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ നിർദേശം.

പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിനും അതുവഴി വിദ്യാർഥികളുടെ കാര്യപ്രാപ്തി ഉയർത്താനും ഊന്നൽ നൽകിയാണ് പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി. ഓരോ വിഷയത്തിലും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രാപ്തി വിലയിരുത്താൻ പരീക്ഷാരീതിയിൽ മാറ്റംവരുത്തും. ഇക്കൊല്ലം നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങുന്ന പരിഷ്കരണം പടിപടിയായി 2024-ഓടെ പൂർത്തിയാക്കും.

Content Highlights: say exam for MBBS also