തിരുവനന്തപുരം/പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിൽ വഴിപാടായി കിട്ടിയ സ്വർണം, വെള്ളി ശേഖരത്തിൽനിന്ന് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡും ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗവും. ഇവയെക്കുറിച്ച് മഹസറിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ സ്‌ട്രോങ്‌ റും തുറന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം അറിയിച്ചു. വിലപിടിപ്പുള്ള 40 കിലോയോളം ആഭരണങ്ങൾ സ്‌ട്രോങ് റൂമിലുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തിയത്. പത്തനംതിട്ടയിലെ ദേവസ്വം എക്സിക്യുട്ടിവ് കമ്മിഷണറുടെ ഓഫീസിലും സംഘം പരിശോധന നടത്തി.

ആറന്മുള സ്‌ട്രോങ്റൂമിലുള്ള സ്വർണത്തിലും വെള്ളിയിലും കുറവൊന്നുമില്ലെന്ന് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതായി ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ. പദ്മകുമാർ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ശബരിമലയിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വർണവും വെള്ളിയും പരമ്പരാഗതമായി ആറന്മുളയിലെ സ്‌ട്രോങ് റൂമിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ആറുവർഷംമുമ്പ് സ്‌ട്രോങ് റൂം ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിരമിച്ചിട്ടും സ്വർണത്തിന്റെയും മറ്റും അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്തി ചുമതല കൈമാറിയിരുന്നില്ല. ചുമതല കൈമാറൽ ഉൾപ്പടെയുള്ളവ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോളാണ് സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും മറ്റും അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് കോടതി നിർദേശിച്ചത്.

സ്‌ട്രോങ് റൂമിലെ ഉരുപ്പടികളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ ഒരുവർഷംമുമ്പ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞദിവസമുണ്ടായ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പരിശോധനയെന്നും പദ്മകുമാർ പറഞ്ഞു.

80 ശതമാനം പൂർത്തിയായി

കണക്കെടുപ്പ് 80 ശതമാനം പൂർത്തിയായതായി ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ. 10,413 ഉരുപ്പടികളാണ് സ്‌ട്രോങ് റൂമിലുള്ളത്. ഇതിൽ 5720 എണ്ണം ഹെഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ ചുമതലയിലായിരുന്നു. ഇതിൽ 4693 ഉരുപ്പടികൾ ഉരുക്കി ദേവസ്വത്തിന്റെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു. ബാക്കി 800 ഉരുപ്പടികൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിവരികയാണ്. ഇതിനു മൂന്നുമാസത്തെ സാവകാശം വേണ്ടിവരും. മുദ്രപ്പൊതി അഴിച്ചുവേണം ഓരോന്നും പരിശോധിക്കാനെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

content highlights: No gold, silver missing from Sabarimala strong rooms, clarifies Travancore Devaswom Board after audit