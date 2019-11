തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല ദർശനത്തിനായി ഓൺലൈനിൽ ചൊവ്വാഴ്ചവരെ ബുക്ക്ചെയ്തത് നാനൂറോളം യുവതികൾ. മകരവിളക്ക് കാലത്തേക്കുള്ള വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ച് ഇതുവരെ 9.6 ലക്ഷം പേർ ആകെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 50 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള മലയാളി സ്ത്രീകളാരും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല.

ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽനിന്ന് ഇരുനൂറോളം യുവതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് നൂറ്റി എൺപതോളം പേരും. തെലങ്കാന, ഒഡിഷ, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഏതാനും സംഘങ്ങൾക്കൊപ്പം യുവതികളുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചിപ്പിച്ചു.

യുവതികളെ ശബരിമല ദർശനത്തിന് അനുവദിക്കേണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ തീരുമാനമെന്നതിനാൽ എത്തുന്ന യുവതികളെ തിരിച്ചയയ്ക്കും. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.

ശബരിമല ദർശനം സുഗമമാക്കാനായുള്ള വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനത്തിൽ ഇത്തവണ തമിഴ്‌നാട്ടിൽനിന്നാണ് ഏറ്റവുമധികം ബുക്കിങ്. വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാൾ മൂന്നോ നാലോ ഇരട്ടി ഭക്തർ ദർശനത്തിനെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

