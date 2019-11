കൊല്ലം: റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ വിസ്മയങ്ങൾ തീർത്ത് മലയാളിയായ ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരൻ ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്സിൽ ഇടംപിടിച്ചു. കൊല്ലം സ്വദേശിയായ അഫാൻകുട്ടി, ഇരുകണ്ണുംമൂടി ആറുമിനിറ്റ് 47 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 26 ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ ക്യൂബിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയാണ് റെക്കോഡിട്ടത്.

മുംബൈയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഓയൂർ പണ്ടാരവിള വീട്ടിൽ ബൈജു കുട്ടിയുടെയും ഷീബ കുട്ടിയുടെയും ഇളയമകനാണ് ക്യൂബിൽ അക്ഷരങ്ങൾ തീർക്കുന്ന അഫാൻ.

7X7 ക്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അഫാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക. 13X13 ക്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് മലയാളം, ഹിന്ദി, പഞ്ചാബി, അറബിക് അക്ഷരങ്ങളും തീർക്കും.

ഒരുവർഷംമുമ്പാണ് അഫാൻ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങിയത്. മൂന്നുവർഷത്തോളം മൊബൈൽഫോണിലായിരുന്നു മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും. കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും തുടങ്ങിയതോടെ മൊബൈലിൽനിന്നുള്ള ശ്രദ്ധമാറ്റുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അച്ഛൻ മകന് റുബിക്സ് ക്യൂബ് വാങ്ങിനൽകി.

അക്ഷരങ്ങൾക്കുപുറമേ ചെറിയ ചിത്രങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും അഫാൻ ക്യൂബിൽ തീർക്കും. ക്യൂബ് പരിശീലനത്തിനായി ദിവസവും മൂന്നുമണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. റുബിക്സ് ക്യൂബിന്റെ മായികലോകത്തെക്കുറിച്ച് സ്കൂൾ, കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക്‌ ക്ലാസെടുക്കുന്നുമുണ്ട് അഫാൻ.

8000 മുതൽ 22,000 വരെ രൂപ വിലവരുന്ന ക്യൂബുകളാണ് അഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുഖങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള 15X15 ക്യൂബിന് മൂന്നുലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലവരും. കണ്ണുകൾമൂടി ക്യൂബിൽ പല ഭാഷകളിലെ അക്ഷരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി ഗിന്നസ് റെക്കോഡ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അഫാൻ. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും രാഷ്ട്രപതിയുടെയും മുന്നിൽ ക്യൂബുകൾകൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകുകയെന്നതാണ് അഫാന്റെ സ്വപ്നം.

