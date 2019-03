കൊല്ലം: ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാണിക്കയിടരുതെന്ന ചില സംഘപരിവാർ നേതാക്കളുടെ നിർദേശത്തെ ആർ.എസ്.എസ്. ദേശീയ നേതൃത്വം തള്ളി. അഞ്ചലിൽ നടന്ന തിരുവനന്തപുരം സംഭാഗ് അർധവാർഷിക അവലോകനയോഗത്തിൽ ആർ.എസ്.എസ്. സഹ സർകാര്യവാഹ് മൻമോഹൻ വൈദ്യയാണ് കാണിക്കയിടരുതെന്ന നിർദേശത്തെ എതിർത്തത്.

ആലപ്പുഴയിൽനിന്നുള്ള ഒരു ജില്ലാ നേതാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് കാണിക്കയിടരുതെന്ന നിർദേശം ആർ.എസ്.എസ്. പരിപാടിയല്ലെന്ന് വൈദ്യ പറഞ്ഞത്. ക്ഷേത്രങ്ങളെയും ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന സംഘടന, കാണിക്ക ഇടരുതെന്ന്‌ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് സംസ്ഥാന ആർ.എസ്.എസ്. നേതാക്കളോട് വൈദ്യ ആരാഞ്ഞു.

അത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആർ.എസ്.എസ്. പ്രാന്ത പ്രചാരക് ഹരികൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു. ചില ഹിന്ദു ഐക്യവേദി, ബി.ജെ.പി. നേതാക്കൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാണിക്ക ഇടരുതെന്ന് പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ ആഹ്വാനംചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് സഹ പ്രാന്ത പ്രചാരക് സുദർശൻ വ്യക്തമാക്കി. ആരുടെയും പേരെടുത്തുപറയാതെയാണ് സുദർശൻ ഇതുപറഞ്ഞത്. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങൾവഴി കാണിക്കയിടരുതെന്ന പ്രചാരണം നടന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുതെന്ന് വൈദ്യ നിർദേശിച്ചു. ആർ.എസ്.എസ്. അതിന്റെ നയങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയല്ല നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. അത്തരം ആഹ്വാനങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും പാലിക്കേണ്ട ബാധ്യത പ്രവർത്തകർക്കില്ലെന്നും വൈദ്യ പറഞ്ഞു. സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ ട്വിറ്റർ, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ചിലർ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സംഘടന ഇടപെട്ടാണ് ഇതൊഴിവാക്കിയത്. ഭാഗവത് ഫെയ്സ് ബുക്കും ട്വിറ്ററും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ ജില്ലാ ഉപരി ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന ആർ.എസ്.എസ്. നേതാക്കളാണ് അവലോകനയോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.

