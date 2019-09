തിരുവനന്തപുരം: സ്വർണപ്പണയത്തിന്മേൽ പലിശയിളവുള്ള കാർഷികവായ്പ നൽകുന്നത് നിർത്തലാക്കണമെന്ന് റിസർവ്ബാങ്ക് നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി ശുപാർശ. ഹ്രസ്വകാല കാർഷികവായ്പകളെല്ലാം കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലൂടെ മാത്രമാക്കണമെന്നും വായ്പാവലോകനത്തിന് റിസർവ് ബാങ്ക് നിയോഗിച്ച ഇന്റേണൽ വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പ് ശുപാർശ ചെയ്തു.

റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിച്ചു. കാർഷികവായ്പാ വിതരണത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ മേഖലകൾ തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടെന്നും കമ്മിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

സബ്‌സിഡിയോടെ നാലുശതമാനംമാത്രം പലിശയുള്ള സ്വർണപ്പണയ വായ്പകൾ വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന സംസ്ഥാന കൃഷിമന്ത്രി വി.എസ്. സുനിൽകുമാറിന്റെ ആരോപണം ശരിവെക്കുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട്. വായ്പനൽകുന്നത് കൃഷിക്കുവേണ്ട ചെലവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, സ്വർണത്തിന്റെ അളവനുസരിച്ചാണ്. ആവശ്യമുള്ളതിലും കൂടുതൽ ആളുകൾ വായ്പയെടുക്കും. സുരക്ഷിതമായതിനാൽ ഇത്തരം വായ്പ നൽകാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് പ്രത്യേകം താത്പര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ, പണം മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. ഇത്തരം വായ്പകൾ കർഷകരുടെ കടബാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതായും കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി.

കാർഷിക വായ്പയ്ക്കുള്ള അനുയോജ്യ മാർഗമായി കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് രാജ്യമാകെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടകം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 71 ശതമാനം വായ്പയും കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴിയല്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

കേരളത്തിൽ നൽകുന്നത് ചെലവിന്റെ ആറിരട്ടി വായ്പ

ഒരുവർഷംവേണ്ട കൃഷിച്ചെലവിനെക്കാൾ കൂടുതൽ വായ്പ വിതരണംചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുന്നിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് -ഏഴരയിരട്ടി. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ആറിരട്ടിയുമായി കേരളമുണ്ട്. ഗോവയിൽ ചെലവിന്റെ അഞ്ചിരിട്ടിയും തെലങ്കാന, തമിഴ്‌നാട്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നാലിരട്ടിയും പഞ്ചാബിൽ മൂന്നിരട്ടിയും വായ്പ നൽകുന്നു.

ജാർഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഛത്തീസ്ഗഢ്‌, ബിഹാർ, ഒഡിഷ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൃഷിച്ചെലവിന് തുല്യമായ വിഹിതംപോലും കിട്ടുന്നില്ല. വായ്പ കാർഷിക ആവശ്യത്തിനാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന സംശയമാണ് ഇതുയർത്തുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

കാർഷികോത്പാദനത്തിന്റെ 180 ശതമാനം

കാർഷികോത്പാദനത്തിന്റെ തോത് കണക്കാക്കിയാൽ കേരളമാണ് മുന്നിൽ. സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം കാർഷികോത്പാദനത്തിന്റെ 180 ശതമാനമാണ് ഇവിടെ വിതരണംചെയ്യുന്ന കാർഷിക വായ്പ. തമിഴ്‌നാടാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ. പഞ്ചാബ് ഒഴികെയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തീരെ പിന്നിലാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ കാർഷികവായ്പയുടെ മെച്ചപ്പെട്ട പങ്ക് നേടുന്നത്. എന്നാൽ, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബാങ്ക് ശാഖകൾ കൂടുതലുള്ളത് വായ്പാവിഹിതം കൂടാൻ ഒരു കാരണമാണെന്ന് ബാങ്കിങ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

മാന്ദ്യംകാരണം ഉടൻ നടപ്പാക്കാൻ സാധ്യതയില്ല

റിസർവ്ബാങ്ക് നിയോഗിച്ച സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലിശയിളവുള്ള സ്വർണപ്പണയ കാർഷികവായ്പ ഈ സാമ്പത്തികവർഷം നിർത്തലാക്കാൻ ഇടയില്ലെന്ന് ബാങ്കിങ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തികമാന്ദ്യത്തിന് തടയിടാൻ വായ്പാലഭ്യത കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടത്തുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കാർഷികവായ്പ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് കേന്ദ്രവും അനുകൂലമല്ലെന്നാണ് സൂചന. ഒക്ടോബർ മുതൽ സ്വർണപ്പണയ കാർഷികവായ്പയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ നേരത്തേ നീക്കമുണ്ടായിരുന്നു. അതുനടപ്പാക്കാൻ ഇതിനകം ബാങ്കുകൾക്ക് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ അതും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

