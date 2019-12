തിരുവനന്തപുരം: അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കുന്നു. ഈ ബാങ്കുകൾ പൂർണമായും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ നിയമഭേദഗതി കൊണ്ടുവരും. ഇതിനുള്ള കരടുബിൽ തയ്യാറാക്കാൻ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിവരശേഖരണം കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം പൂർത്തിയാക്കി.

സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ ഇരട്ടനിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കണമെന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യമാണ്. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ലൈസൻസോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് അർബൻ ബാങ്കുകൾ. എന്നാൽ, ബാങ്കിങ് കാര്യങ്ങളിലെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പൊതുകാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അർബൻ ബാങ്കിന് ബാധകമാകുക. ബാക്കി നിയന്ത്രണം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കാണ്. ഇതിലാണ് മാറ്റംവരുത്തുന്നത്.

പുതിയ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് അർബൻ ബാങ്കുകളിൽ പരിശോധന നടത്താനുള്ള പൂർണ അധികാരം റിസർവ് ബാങ്കിനാകും. ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിലുള്ള നിർദേശം എന്നിവ മാത്രമാക്കി സംസ്ഥാന സഹകരണ രജിസ്ട്രാറുടെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടുത്തും. വാണിജ്യബാങ്കുകൾക്കുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും അർബൻ ബാങ്കിനു ബാധകമാകും.

മൂലധനപര്യാപ്തത ഉറപ്പുവരുത്താൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ബേസൽ-3 മാനദണ്ഡം അർബൻ ബാങ്കുകളും പാലിക്കേണ്ടിവരും. അർബൻ ബാങ്കുകളിലെ സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ഓഡിറ്റ് അസാധുവാകും. സംസ്ഥാനത്ത് സഹകരണ ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിലെ നൂറിലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അർബൻ ബാങ്കുകളിലുണ്ട്. ഇവരുടെ സേവനം ഇനി വേണ്ടിവരില്ല. കേരളബാങ്ക് വന്നതോടെ ജില്ലാബാങ്കുകളിലെ 79 ഓഡിറ്റർമാർ പുറത്താവുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. അതിനു പുറമേയാണിത്.

സഹകരണ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ അർബൻ ബാങ്കുകളാണ് ശക്തം. 20,000 കോടിരൂപയുടെ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന അർബൻ ബാങ്കുകളെ വാണിജ്യബാങ്കുകളാക്കി മാറ്റണമെന്ന് 2015-ൽ ആർ. ഗാന്ധി അധ്യക്ഷനായ സമിതി റിസർവ് ബാങ്കിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. അതനുസരിച്ചാണ് പുതിയ ഭേദഗതി. ഇതിൽ 20,000 കോടിയെന്ന പരിധി ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. കുറഞ്ഞ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ബാങ്കുകളും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പരിധിയിലാകും.

അർബൻ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനപരിധിയുണ്ട്. ഇതും ഒഴിവാക്കിയേക്കും. ഒരു വാണിജ്യബാങ്കിനു സമാനമായി അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെവിടെയും പ്രവർത്തിക്കാനാകണമെന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് മുന്നോട്ടുവെച്ച നിർദേശം. ഇത് എത്രത്തോളം ധനമന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടെമാത്രമേ ബോധ്യമാകൂ.

അർബൻ ബാങ്കുകൾ

രാജ്യത്താകെ 1551 അർബൻ ബാങ്കുകൾ

ആകെ 7.36 ലക്ഷം കോടിരൂപയുടെ ബിസിനസ്.

4.56 ലക്ഷം കോടിയുടെ നിക്ഷേപം, 2.80 ലക്ഷം കോടിയുടെ വായ്പ.

സംസ്ഥാനത്ത് 56 അർബൻ ബാങ്കുകൾ, കേരള ബാങ്കിൽ അംഗങ്ങൾ

Content Highlights: RBI to take over urban banks control