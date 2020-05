തിരുവനന്തപുരം: മഴ ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ബുധനാഴ്ചമുതൽ 29 വരെ പല ദിവസങ്ങളിലായി എട്ടു ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 27-നും 28-നും ലക്ഷദ്വീപ്, മാലദ്വീപ് തീരങ്ങളിലും 29-ന് കേരളതീരത്തും ഇടിയോടുകൂടിയ കനത്തമഴ പെയ്യാനിടയുണ്ട്. ശക്തമായ കാറ്റും വീശും.

27-ന് കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് 28-ന് ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, 29-ന് ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മഞ്ഞ അലർട്ട്.

തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം എത്തുന്നതിന് അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയതായും കാലാവസ്ഥാവകുപ്പ് വിലയിരുത്തി.

