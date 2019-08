കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ മണ്‍സൂണ്‍ മഴയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളില്‍ മഴക്കുറവിന്റെ കണക്കില്‍ മുന്നില്‍ നിന്നിരുന്നത് വയനാടാണ്. കഴിഞ്ഞ 120 വര്‍ഷത്തെ കണക്കുകള്‍ പഠിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കണ്ടെത്തിയത് മഴ കുറയുന്ന പ്രവണത കൂടുതല്‍ ഈ ജില്ലയിലാണെന്നാണ്. 20 മുതൽ 30 ശതമാനംവരെ കുറവും കണ്ടെത്തി. ഒഡിഷ തീരത്തു രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമര്‍ദത്തിന്റെയും അറബിക്കടലില്‍ നിന്നുള്ള മണ്‍സൂണ്‍ കാറ്റിന്റെയുമെല്ലാം ചുവടുപിടിച്ചെത്തിയ മഴ ഇത്തവണ വയനാട്ടില്‍ ഉൾപ്പെടെ കനത്ത നാശമാണുണ്ടാക്കിയത്.

ഉരുള്‍പൊട്ടലിനും മറ്റും കാരണമാകുന്നതും മഴയുടെ ഈ തീവ്രത തന്നെ. ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്നത് മേഘ വിസ്ഫോടനംപോലുള്ള മഴയാണെന്ന് കൊച്ചി ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലയിലെ റഡാര്‍ കേന്ദ്രം അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. എസ്. അഭിലാഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മേഘത്തിന്റെ കട്ടി കൂടുതലാണ്. ഇതുമൂലം മേഘങ്ങൾക്ക് കൂടിയ അളവില്‍ വെള്ളം വഹിക്കാനാകും. മഴ പെയ്യുമ്പോള്‍ ഈ വെള്ളം മുഴുവന്‍ താഴേക്കു പതിക്കും.

ഒരുദിവസം പത്തുസെന്റിമീറ്റര്‍ മഴപെയ്യുന്നതും രണ്ടുമണിക്കൂര്‍കൊണ്ട് 10 സെന്റീമീറ്റര്‍ മഴ പെയ്യുന്നതും തമ്മില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ട്. തീവ്രത കൂടിയ മഴ പാരിസ്ഥിതികമായി ദുര്‍ബലമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളില്‍ പതിക്കുമ്പോള്‍ ആ സ്ഥലത്തെ മണ്ണിനു താങ്ങാനാകില്ല. ഇത് മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഉരുള്‍പൊട്ടലിനുമെല്ലാം കാരണമാകും.

വയനാട്ടിലെല്ലാം ദൃശ്യമായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ മഴയാണ്. ഉരുള്‍പൊട്ടലും നദികളിലേക്ക് എത്തിയ വെള്ളവുമെല്ലാം സ്ഥിതി കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമാക്കി. കട്ടിയുള്ള മേഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞുവരുന്നതായാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഡോ. അഭിലാഷ് പറഞ്ഞു. വരുംദിവസങ്ങളില്‍ മഴയുടെ തീവ്രത കുറയുമെന്നാണ് സൂചനയെന്ന് കൊച്ചി ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലാ റഡാര്‍ സെന്ററിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ഡോ. എം.ജി. മനോജും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറന്‍ ശാന്തസമുദ്രത്തില്‍ രണ്ടു വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുകള്‍ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെയും കൂടി പ്രഭാവത്തില്‍ കുറെയേറെ മഴമേഘങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശനിയാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം മഴ കുറയും

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷത്തെ പ്രളയ ദുരന്തവുമായി ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവവികാസങ്ങളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് ഡോ. അഭിലാഷ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം രണ്ടുതവണ കനത്ത മഴയുണ്ടായി. ഓഗസ്റ്റ് എട്ട്, ഒമ്പത്, 10 തീയതികളിലും അതിനുശേഷം 14, 15 തീയതികളിലും വലിയ മഴപെയ്തു. നിലവില്‍ ശനിയാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം മഴയിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. രാജ്യത്ത് പൊതുവേ ഇതിനുശേഷം മഴകുറയാനാണ് സാധ്യത. ചിലപ്പോള്‍ തെക്കന്‍ കേരളത്തിലും തീരദേശമേഖലയിലും 14, 15 തീയതികളില്‍ നല്ല മഴ ലഭിച്ചേക്കാം. എങ്കില്‍പ്പോലും കഴിഞ്ഞവര്‍ഷത്തേതില്‍ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ് അവസ്ഥ.

ഇത്തവണ ജൂണിലും ജൂലായിലും മഴ വളരെ കുറവാണ് ലഭിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ തുറന്നുവിട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ചെറിയ അണക്കെട്ടുകളാണ്. വലിയ അണക്കെട്ടുകള്‍ അവയുടെ പകുതി ശേഷിയിലേക്കുപോലും എത്തിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ജൂണിലും ജൂലായിലും തന്നെ 20 ശതമാനം കൂടുതല്‍ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. വലിയ അണക്കെട്ടുകളെല്ലാം പരമാവധി ശേഷിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തത് സ്ഥിതിഗതികള്‍ മോശമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിനു സമാനമായ സാഹചര്യമൊന്നും ഇപ്പോൾ നിലനില്‍ക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

