തിരുവനന്തപുരം: യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാർഥിയായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽഗാന്ധി വയനാട്ടിലെത്തിയാൽ എതിരേ ബി.ഡി.ജെ.എസ്. അധ്യക്ഷൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി മത്സരിക്കാൻ സാധ്യത. തങ്ങൾക്കുകിട്ടിയ സീറ്റ് ബി.ജെ.പി.ക്ക് തിരിച്ചുനൽകേണ്ടതില്ലെന്നും തൃശ്ശൂരിനുപകരം തുഷാർ വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കട്ടേയെന്നുമുള്ള വികാരമാണ് ബി.ഡി.ജെ.എസിനുള്ളത്. ഇക്കാര്യം ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വത്തിനുമുന്നിലെത്തിയതായും സൂചനയുണ്ട്.

ചൊവ്വാഴ്ച തൃശ്ശൂരിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ബി.ഡി.ജെ.എസ്. സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റിയോഗം മാറ്റി. പകരം തിരുവനന്തപുരത്ത് യോഗം നടക്കുന്നുണ്ട്. വയനാട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ആരാകും എന്നറിയുംവരെ തൃശ്ശൂർ, വയനാട് സീറ്റുകളിൽ ബി.ഡി.ജെ.എസിന്റെ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കില്ല.

രാഹുൽ വയനാട്ട് മത്സരിച്ചാൽ എൻ.ഡി.എ.യ്ക്ക് കരുത്തനായ സ്ഥാനാർഥി വേണമെന്നാണ് ബി.ജെ.പി. ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനായി സീറ്റു തിരിച്ചെടുക്കുകയോ ബി.ഡി.ജെ.എസിലെ പ്രമുഖരെ മത്സരിപ്പിക്കുകയോ വേണമെന്നാണ് ആലോചന. പാർട്ടിയുടെതന്നെ പ്രതിനിധി വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം. ഇതിനിടെയാണ് തുഷാർ മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയിൽ ഉയർന്നത്. ഇക്കാര്യം ബി.ജെ.പി. ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷായ്ക്കുമുന്നിൽ എത്തിയതായാണ് വിവരം.

ഏതായാലും വയനാട് സീറ്റ് തിരിച്ചുനൽകുന്ന പ്രശ്‌നമില്ലെന്ന് ബി.ഡി.ജെ.എസ്. വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. തുഷാറാണ് വയനാട്ടിലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരിൽ മറ്റാരെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തും. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇരുപാർട്ടികളും. തുഷാറിനെ വയനാട്ടിൽ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെപ്പറ്റി എസ്.എൻ.ഡി.പി. യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറികൂടിയായ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും അടുപ്പമുള്ളവരോട് ആരാഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ജയസാധ്യതയല്ല, ദേശീയശ്രദ്ധ കിട്ടുമെന്നതാണ് തുഷാറിനെ വയനാട്ടിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്.

ഏതുസീറ്റിലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയില്ലെങ്കിലും തുഷാർ മത്സരിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ യോഗത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം ശിവഗിരിമഠവും മാതാഅമൃതാനന്ദമയി മഠവും സന്ദർശിക്കും. കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെത്തിയശേഷം ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കും പോകുന്നുണ്ട്.

വയനാട്ടിൽ ബി.ജെ.പി. മത്സരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

രാഹുൽഗാന്ധിക്കെതിരേ വയനാട് സീറ്റിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥി മത്സരിക്കണമെന്ന്‌ ബി.ജെ.പി. കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ ആവശ്യം. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ദേശീയതലത്തിലാണെന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം. രാഹുൽ കേരളത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമെന്ന്‌ ദേശീയഘടകം കരുതുന്നില്ല. മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതേപ്പറ്റി ആലോചിക്കാമെന്നാണ് നിലപാട്. എങ്കിലും യോഗത്തിലുണ്ടായ വികാരം ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കും. എൻ.ഡി.എ. നേതൃയോഗം ചൊവ്വാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കും.

പ്രചാരണവിഭാഗത്തിൽ രമേശും രാമൻപിള്ളയും

കെ. രാമൻപിള്ള ഉപാധ്യക്ഷനായും എം.ടി. രമേശ് കൺവീനറുമായി ബി.ജെ.പി.യുടെ പ്രചാരണവിഭാഗം കമ്മിറ്റി നിലവിൽവന്നു. സി.വി. ആനന്ദബോസാണ് ജോയന്റ് കൺവീനർ. നവീനരീതിയിലുള്ള പ്രചാരണമാണ് ഉണ്ടാവുക. 29-നകം എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും കൺവെൻഷനുകൾ നടത്തും. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് നാലിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൺവെൻഷൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമലാ സീതാരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ‘ഞാനും കാവൽക്കാരനാണ്’ എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിപാടി 500 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 31-ന് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും.

ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ രാഹുൽ മത്സരിക്കട്ടെ

ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ രാഹുൽ മത്സരിക്കട്ടെ. വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ എൻ.ഡി.എ. തയ്യാറാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ പത്താംപട്ടിക വന്നിട്ടും കേരളത്തിലെ ചിലമണ്ഡലങ്ങളിലെ പട്ടിക ഇനിയും എ.ഐ.സി.സി. അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സ്ഥാനാർഥികളായെന്നുപറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് മാപ്പുപറയണം. എ.ഐ.സി.സി.യുടെ ദയനീയ പരാജയം കൂടിയാണിത്. രാഹുലിനെതിരേ സ്ഥാനാർഥി ആരെന്ന് ബി.ഡി.ജെ.എസിന്റെ അനുമതിയോടെ ദേശീയനേതൃത്വം തീരുമാനിക്കും

-പി.എസ്. ശ്രീധരൻ പിള്ള, സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്

