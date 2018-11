തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യയുടെ ഭൗമനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹത്തിനൊപ്പം 30 വിദേശ ഉപഗ്രങ്ങളുമായി പി.എസ്.എൽ.വി. സി-43ന്റെ വിക്ഷേപണം വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും.

ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽനിന്നുള്ള വിക്ഷേപണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരതീയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (ഐ.എസ്.ആർ.ഒ.) അറിയിച്ചു. ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ 23 എണ്ണം അമേരിക്കയിൽനിന്നുള്ളതാണ്. ജി.എസ്.എൽ.വി. മാർക്ക് മൂന്നിന്റെ വിക്ഷേപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവയുടെ തീയതി നീട്ടിയത്.

പി.എസ്.എൽ.വി. ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും ഭാരംകുറഞ്ഞ പതിപ്പാണിത്. 380 കിലോഗ്രാമാണ് വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിനുള്ളത്. ഐ.എസ്.ആർ.ഒ. വികസിപ്പിച്ച ‘ഹൈസിസ്’ എന്ന ഭൗമനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് ദൗത്യത്തിലെ പ്രധാന പേ ലോഡ്. അഞ്ചുവർഷം കാലാവധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഹൈസിസിനെ 636 കിലോമീറ്റർ അകലെ പോളാർ സൺ സിങ്ക്രണൈസ് ഓർബിറ്റിൽ എത്തിക്കുകയെന്നതാണ് പി.എസ്.എൽ.വി. സി-43-ന്റെ ദൗത്യം. ഭൗമോപരിതലത്തെ ഏറ്റവും അടുത്തുനിന്ന് പഠനവിധേയമാക്കുകയെന്നതാണ് ഹൈസിസിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഹൈസിസിനൊപ്പം വിക്ഷേപിക്കുന്ന 30 വാണിജ്യ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം മൈക്രോ ഉപഗ്രഹവും ബാക്കിയുള്ളവ നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളുമാണ്. അമേരിക്ക, നെതർലൻഡ്സ്, കാനഡ, സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ്, കൊളംബിയ, മലേഷ്യ, ഫിൻലൻഡ്, സ്‌പെയിൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവയാണിവ. ഐ.എസ്.ആർ.ഒ.യുടെ വാണിജ്യവിഭാഗമായ ആൻഡ്രിക്‌സ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡുമായുള്ള കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദേശ ഉപഗ്രഹവിക്ഷേപണം.

കൃഷി, വനം, തീരദേശ മേഖലയുടെ നിർണയം, ഉൾനാടൻ ജലസംവിധാനം തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങൾക്കും സൈനികാവശ്യത്തിനുമായിരിക്കും ഹൈസിസിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഹൈസ്‌പെക്‌സ് എന്ന നവീന സാങ്കേതികതയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ദൂരേനിന്നുതന്നെ ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുള്ള പഠനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതാകും ഹൈസിസിന്റെ പ്രവർത്തനം.

content highlights: PSLV C43 to launch HYSIS,30 satellites in 2 different orbites