തിരുവനന്തപുരം: മലയാളത്തിലും ചോദ്യങ്ങൾ നൽകാനുള്ള പി.എസ്.സി.യുടെ നീക്കം അടുത്തവർഷംമുതൽ നടപ്പാകാൻ സാധ്യത. ഈ വർഷം നവംബർവരെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് തീയതി നിശ്ചയിച്ച് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. പുതുവർഷത്തെ പൊതുപരീക്ഷകൾക്ക് മലയാളത്തിൽകൂടി ചോദ്യം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമം പി.എസ്.സി. നടത്തും.

ചോദ്യകർത്താക്കളായ അധ്യാപകർക്ക് ഇതിനുള്ള നിർദേശം നൽകണം. അതിനുമുമ്പ് സർക്കാർ മുൻകൈയെടുത്ത് സർവകലാശാലാ വി.സി.മാരുടെ യോഗം വിളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ പി.എസ്.സി.യുടെ നിർദേശങ്ങൾ ചെയർമാൻ അറിയിക്കും. ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദ്യം നൽകുന്നവർതന്നെ മലയാളം തർജമയും ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് പി.എസ്.സി.യുടെ ആവശ്യം. അതിന് വി.സി.തലത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് നിർദേശം നൽകണം.

ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ മലയാളത്തിൽ ചോദ്യം ലഭ്യമാക്കാനാകുമെന്നും തീരുമാനിക്കണം. അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പരീക്ഷകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. എൻജിനിയറിങ്, മെഡിക്കൽ, കംപ്യൂട്ടർ പോലുള്ള സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിലെ പരീക്ഷകൾ നിലവിലെ രീതിയിൽത്തന്നെ തുടരും.

ഹയർ സെക്കൻഡറി യോഗ്യതയുള്ള പരീക്ഷകൾ മലയാളത്തിൽ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അത് ഈവർഷം ഡിസംബർ മുതൽ നടപ്പാക്കുമെന്ന് പി.എസ്.സി. പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിവിൽ പോലീസ്-എക്‌സൈസ് ഓഫീസർ, ഫയർമാൻ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകളായിരിക്കും ഇനി മലയാളത്തിൽ നടത്തുന്നത്. അതോടെ കൂടുതൽ അപേക്ഷകരുള്ള പി.എസ്.സി.യുടെ ഭൂരിഭാഗം പരീക്ഷകളും മലയാളത്തിലാകും.

മലയാളത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചതും നടപ്പാക്കാമെന്ന് പി.എസ്.സി. അംഗീകരിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാകുന്നതുവരെ സമരമുന്നണി തുടരുമെന്ന് ഐക്യമലയാള പ്രസ്ഥാനം അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് പി.എസ്.സി. ആസ്ഥാനത്തിനു മുന്നിലെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാരസമരം തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ചു. റിലേ നിരാഹാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന അനൂപ് വളാഞ്ചേരിക്ക് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നാരങ്ങാനീര് നൽകി സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ‘മാതൃഭൂമി’യിൽ നൽകിയ ചിത്രത്തിന്റെ അടിക്കുറിപ്പിൽ പിശകുണ്ടായിരുന്നു.

