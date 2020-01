കൊല്ലം : പി.എസ്.സി. പരീക്ഷാ മേൽനോട്ടം അധ്യാപകരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവായി. മേലിൽ പി.എസ്.സി. പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇൻവിജിലേറ്റർമാരായി അധ്യാപകരെ മാത്രമേ നിയോഗിക്കാവൂ എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

പി.എസ്.സി. പരീക്ഷകൾ സുഗമമായും കാര്യക്ഷമമായും നടത്തുന്നതിനാണ് പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പി.എസ്.സി. സെക്രട്ടറിയുടെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവ്. എഴുത്തുപരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിൽ പി.എസ്.സി. നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാരിന്റെ സഹകരണം തേടിയായിരുന്നു കമ്മിഷൻ സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത്.

പി.എസ്.സി. ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളാക്കാൻ സ്ഥാപനമേധാവികൾ അനുമതി നൽകേണ്ടതാണെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ചീഫ് സൂപ്രണ്ട്, ഇൻവിജിലേറ്റർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാർ പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ടു മണിക്കൂർമുൻപുതന്നെ പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം.

പരീക്ഷയ്ക്കായി വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ വിട്ടുനൽകുന്നതിന് ചില മേധാവികൾ വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി പി.എസ്.സി. ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇതുമൂലം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പരീക്ഷാനടപടികളുടെ നടത്തിപ്പിന് വളരെയധികം പ്രയാസം നേരിടേണ്ടിവരുന്നു. പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിലെ ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നതിന് ചുരുങ്ങിയ സമയംമുൻപുമാത്രമാണ് എത്തിച്ചേരാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മതിയായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ പി.എസ്.സി.യിൽനിന്നു പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കഴിയാറില്ലെന്നും കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പം ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

ഇതിനെതിരേ അധ്യാപകസംഘടനകൾ എതിർപ്പുയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമത്തിനു വിരുദ്ധമാണിതെന്ന് അവർ പ്രതികരിച്ചു. സംഘടനകളോട് ആലോചിക്കാതെയുള്ള തീരുമാനമാണിതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമത്തിനു വിരുദ്ധം

പി.എസ്.സി. പരീക്ഷാ മേൽനോട്ടം അധ്യാപകരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമത്തിനു വിരുദ്ധമാണ്. നിർബന്ധപൂർവം ഇത്തരം ജോലിക്കു നിയോഗിക്കുന്നത് നിയമക്കുരുക്കുകൾക്ക് വഴിതെളിക്കും. സെൻസസ് ജോലി, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലി, പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്നുള്ള അടിയന്തരജോലികൾ എന്നിവ മാത്രമേ അധ്യാപകർക്കുള്ള മറ്റ് ജോലികളിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ.

-കെ.ജെ.ഹരികുമാർ, സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്, കെ.എസ്.ടി.എ.

നിയമപരമായി നേരിടും

നിയമവിരുദ്ധമായി അധികജോലികൾ അധ്യാപകരുടെമേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ നിയമപരമായി നേരിടും. പാഠ്യ, പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കനത്ത ജോലിഭാരം അധ്യാപകരുടെ ചുമലിലുണ്ട്. അധിക ചുമതലകൾ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് അധ്യാപരുടെമേൽ അച്ചടക്കനടപടി എടുക്കാനുള്ള നീക്കം അംഗീകരിക്കില്ല.

-എസ്.മനോജ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, എ.എച്ച്.എസ്.ടി.എ.

Content Highlights: PSC Exam supervision was made part of the job of teachers