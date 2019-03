നാഗർകോവിൽ: തമിഴ്നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വെള്ളിയാഴ്ച കന്യാകുമാരിയിലെത്തും.

മാർത്താണ്ഡം, പാർവതിപുരം മേൽപ്പാലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 40,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്.

ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കന്യാകുമാരിയിലെത്തും. അഗസ്തീശ്വരം വിവേകാനന്ദ കോളേജ് മൈതാനിയിലാണ് വേദി. മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഒ.പനീർസെൽവം എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും.

വൻ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. സുരക്ഷയ്ക്കായി 5000 പോലീസുകാരെ നിയോഗിച്ചതായി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

ഇന്തോ-പാക് സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേരത്തേ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരിപാടിയിൽ മാറ്റംവരുത്തി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശന സമയം ചുരുക്കി. പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനു പുറമേ, നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പൊതുസമ്മേളനം ഒഴിവാക്കി. നേരത്തേ രണ്ടു വേദികളാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഇത് ഒരു വേദിയാക്കി.

തീരദേശഗ്രാമങ്ങളിൽ ശക്തമായ പോലീസ് നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി. രണ്ടു ദിവസം കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാനും ബോട്ടുകൾ ഇറക്കുന്നതിനും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

