കോഴിക്കോട്: നിരോധനം കാറ്റിൽപ്പറത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് കാരിബാഗുകൾ വിപണിയിൽ യഥേഷ്ടം. ചെറുകിടകച്ചവടക്കാരിൽ പലരും പ്ലാസ്റ്റിക് കാരിബാഗുകളിലും കാഴ്ചയിൽ തുണിസഞ്ചിപോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന നോൺ വൂവൺ പോളിപ്രൊപൈലീൻ ബാഗുകളിലുമാണ് ഇപ്പോഴും സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത്. പല സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും സാധനങ്ങൾ നൽകുന്നത് നിരോധനമുള്ള കംപോസ്റ്റബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കാരിബാഗുകളിലാണ്. തുണി, പേപ്പർ കാരിബാഗുകൾക്ക് മാത്രമാണ് പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവകുപ്പിന്റെ അനുമതി.

ജനുവരി ഒന്നിന് നിലവിൽവന്ന സർക്കാർഉത്തരവിൽ കംപോസ്റ്റബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് ജനുവരി ആറിന് പരിസ്ഥിതിവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ ആശുപത്രിമാലിന്യം ശേഖരിക്കാനുള്ള കംപോസ്റ്റബിൾ ഗാർബേജ് ബാഗുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽനിന്നുള്ള സ്റ്റാർച്ച് ഉപയോഗിച്ചുനിർമിക്കുന്ന കംപോസ്റ്റബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്, ഡൈക്ലോറോമീഥെയിലിൽ ലയിപ്പിച്ചുകളയാം. എന്നാൽ, ഇവ നിർമിക്കാനുള്ള അസംസ്‌കൃതവസ്തുവായ പോളി ലാക്ടിക് ആസിഡിന് വില കൂടുതലാണ്. ചെലവുകുറയ്ക്കാൻ മറ്റ് രാസവസ്തുക്കൾ ചേർത്ത് നിർമിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമാകും.

ക്യു.ആർ.കോഡിൽ കാറിന്റെ വിവരങ്ങൾ

കേന്ദ്ര മലിനീകരണനിയന്ത്രണബോർഡിന്റെ അംഗീകാരമുള്ളവയാണ് കംപോസ്റ്റബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ. 2016-ലെ പ്ലാസ്റ്റിക്മാലിന്യ നിയന്ത്രണനിയമപ്രകാരം, ഐ.എസ്.ഒ. 17088 മാനദണ്ഡപ്രകാരം നിർമിച്ചും നിർമാണവിവരങ്ങളടങ്ങിയ ക്യു.ആർ. കോഡ് പതിപ്പിച്ചുമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ, വിപണിയിൽനിന്ന് ലഭിച്ച കംപോസ്റ്റബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കാരിബാഗുകളിലെ ക്യു.ആർ. കോഡ് സ്‌കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിച്ചത് കാറുകളുടെ പരസ്യംവരെ. ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ, കംപോസ്റ്റബിൾ എന്ന ലേബലുകളിൽ വ്യാജൻമാർ സജീവമാണെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളും മലിനീകരണനിയന്ത്രണബോർഡും ചേർന്നുള്ള സ്‌ക്വാഡുകളാണ് കടകളിൽ പരിശോധന നടത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ, പലയിടത്തും ഇത് കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നില്ല. അധിക ജോലിഭാരവും ജീവനക്കാരുടെ കുറവുമാണ് ഇതിന് അധികൃതർ കാരണമായി പറയുന്നത്.

മലിനീകരണനിയന്ത്രണബോർഡ്, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇന്റർഡിസിപ്ലീനറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി, സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എൻജിനിയറിങ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി എന്നിവർ ചേർന്ന് കംപോസ്റ്റബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ട്.

