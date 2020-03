കൊച്ചി: കൊറോണ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ മദ്യം ഓൺലൈൻ വഴി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായെത്തിയ ഹർജിക്കാരൻ 50,000 രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ഒരു മഹാമാരിക്കിടെ കോടതിയെ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആവശ്യമാണിതെന്നും ഉത്തരവിട്ട ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ വിമർശിച്ചു. ഹർജി പിൻവലിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന അഭിഭാഷകന്റെ അപേക്ഷയും കോടതി തള്ളി.

ആലുവദേശം കുളപ്പറമ്പിൽ ജ്യോതിഷായിരുന്നു ഹർജിക്കാരൻ. 50,000 രൂപ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ അടച്ച് രസീത് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ ജനറലിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം. അതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ പലിശസഹിതം റവന്യൂ റിക്കവറിയിലൂടെ ഇടാക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

മദ്യഷാപ്പുകൾക്ക് മുന്നിൽ ക്യൂനിന്ന് മദ്യംവാങ്ങുന്നത് കൊറോണ പടരാൻ കാരണമാകുമെന്നും അതിനാൽ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനോട് ഓൺലൈൻ വഴി മദ്യം എത്തിക്കാൻ നിർദേശിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ആവശ്യം. സാധാരണ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഹർജി ജനശ്രദ്ധകിട്ടാനാണെന്ന് കരുതാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ കരുതാനാകില്ല. നാടാകെ കൊറോണ വ്യാപനം തടയാനുള്ള ശക്തമായ ശ്രമത്തിലാണ്. കോടതിപോലും അത്യാവശ്യ കേസുകൾ മാത്രം കേട്ടാൽ മതിയെന്ന തീരുമാനമെടുത്തത് അതിനാലാണെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Justice says plea is to mock court