തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ നിയമസഭയിൽ ബി.ജെ.പി. അംഗമായ ഒ. രാജഗോപാലും കേരളജനപക്ഷം നേതാവ് പി.സി. ജോർജും യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനം.

ബി.ജെ.പി. പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ശബരിമല യുവതീപ്രവേശം ഒഴികെ, മറ്റു വിഷയങ്ങളിലുള്ള നിലപാടുകൾ പിന്നീടു തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പി.സി. ജോർജും ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്. ശ്രീധരൻപിള്ളയും പറഞ്ഞു.

യുവതീപ്രവേശത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിവിധി വന്നതുമുതൽ ബി.ജെ.പി.ക്ക് അനുകൂല നിലപാടാണ് പി.സി. ജോർജ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ പുതുമയൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ജോർജിന്റെ വാദം.

സഭയിൽ പ്രസംഗസമയം താനും രാജഗോപാലും പങ്കിടാറുണ്ടെന്ന് പി.സി. ജോർജ് പറഞ്ഞു. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ വർഗീയ, പിന്തിരിപ്പൻ നയമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ളത്. ശബരിമലയിലെ പ്രതിസന്ധിയിൽ വോട്ട് ചോരാതിരിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് നോക്കിയത്. ബി.ജെ.പി.യുടേത് മാന്യവും സത്യസന്ധവുമായ സമീപനമായിരുന്നു. ബി.ജെ.പി. മോശം പാർട്ടിയാണെന്ന് അഭിപ്രായമില്ല. മാണിയുടെയെന്നല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടിയുടെയും ഔദാര്യത്തിൽ യു.ഡി.എഫിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രണ്ടു പാർട്ടികളുടെയും പ്രത്യേകത നിലനിർത്തി പരസ്പരപൂരകമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പി.എസ്. ശ്രീധരൻപിള്ള വിശദീകരിച്ചു. ബി.ജെ.പി. നയിക്കുന്ന എൻ.ഡി.എ.യിലേക്ക് കേരളജനപക്ഷം ചേരുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാറായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശബരിമലയിലെ പ്രതിസന്ധി ചർച്ചചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ 15-ന്‌ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിളിച്ച സർവകക്ഷി യോഗത്തിനുശേഷം പി.എസ്. ശ്രീധരൻപിള്ളയും പി.സി. ജോർജും ഒന്നിച്ചാണ് യോഗഹാളിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ബി.ജെ.പി.യുടെ നിലപാടിനോട് യോജിച്ചാണ് പി.സി. ജോർജ് സർവകക്ഷിയോഗം ബഹിഷ്‌കരിച്ചതെന്നും ഇതൊരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള അന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്തു.

ചൊവ്വാഴ്ച നിയമസഭ പിരിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് സഭയിൽ യോജിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചുള്ള ബി.ജെ.പി.യുടെ പത്രക്കുറിപ്പുവന്നത്.

