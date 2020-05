തിരുവനന്തപുരം: അടച്ചിടലിനെതുടർന്ന് ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികൾക്ക് തിരികെ കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ യാത്രാപാസുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളായി. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചുമണിമുതൽ covid19jagratha.kerala.nic.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് മുഖേന നോർക്ക രജിസ്റ്റർനമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട കളക്ടർമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കണം.

ഗർഭിണികൾ, കേരളത്തിൽ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവർ, മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ളവർ, കുടുംബവുമായി അകന്നു നിൽക്കേണ്ടിവന്നവർ, അഭിമുഖം/സ്പോർട്‌സ്, തീർഥാടനം, ടൂറിസം, മറ്റ് സാമൂഹികക്കൂട്ടായ്മകൾ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മറുനാട്ടിലേക്ക് പോയവർ, വിദ്യാർഥികൾ എന്നിവർക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും. പാസുകൾലഭിച്ച ശേഷമേ യാത്ര തുടങ്ങാനാവൂ.

അന്തസ്സംസ്ഥാന യാത്രയ്ക്ക് നോഡൽ ഓഫീസർമാരായി

കേരളത്തിലേക്കും കേരളത്തിൽനിന്നുമുള്ള അന്തസ്സംസ്ഥാന യാത്രകൾ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും മേൽനോട്ടംവഹിക്കാനും നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവായി. ബിശ്വനാഥ് സിൻഹയാണ് സംസ്ഥാനതല കോ-ഓർഡിനേറ്റർ. സഞ്ജയ് എം. കൗൾ ആണ് അഡീഷണൽ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ. എ.ഡി.ജി.പി. മനോജ് എബ്രഹാം ആണ് പോലീസ് പ്രതിനിധി.

ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഫോൺനമ്പർ, ചുമതലയുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന ക്രമത്തിൽ

സഞ്ജയ് എം. കൗൾ 9447011901, ജെറോമിക് ജോർജ് (9447727271)- ഗുജറാത്ത്.

ജീവൻബാബു. കെ 9447625106, ഹരിത വി. കുമാർ 8126745505- ന്യൂഡൽഹി, ഹരിയാണ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്.

പ്രണബ് ജ്യോതിനാഥ് 9937300864, വി.ആർ. പ്രേംകുമാർ 9446544774- ബംഗാൾ, ബിഹാർ, ഒഡിഷ, അസം.

എസ്. ചന്ദ്രശേഖർ 9447023856-ജാർഖണ്ഡ്, സിക്കിം, മറ്റ് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ.

ഡോ. എ. കൗശിഗൻ 9447733947-ഹിമാചൽപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ചണ്ഡീഗഢ്, ലഡാഖ്, ജമ്മുകശ്മീർ.

എസ്. വെങ്കിടേസപതി-9496007020, കെ. ഇമ്പശേഖർ -9895768608-തമിഴ്‌നാട്, പുതുച്ചേരി, ലക്ഷദ്വീപ്, അന്തമാൻ ആൻഡ്‌ നികോബാർ.

പി.ഐ. ശ്രീവിദ്യ 9447791297-കർണാടക, മധ്യപ്രദേശ്, ചത്തീസ്ഗഢ്.

ഡോ. എസ്. കാർത്തികേയൻ 9447782000- ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന.

ജോഷി മൃൺമയി ശശാങ്ക് 8281112002-മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ, ഗോവ, ദാദ്ര ആൻഡ്‌ നഗർഹവേലി, ദാമൻ ദ്വീയു.

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധജില്ലകളിൽ കുടുങ്ങിയവരുടെ അന്തസ്സംസ്ഥാന യാത്രയുടെ ഏകോപന ചുമതലയുള്ളവർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ചുമതലയുള്ള ജില്ല എന്ന ക്രമത്തിൽ

ഡോ. എസ്. കാർത്തികേയൻ, കെ. ഇമ്പശേഖർ- തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം.

ഹരിത വി. കുമാർ-പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ.

കെ. ജീവൻബാബു-കോട്ടയം, ഇടുക്കി.

എ. കൗശിഗൻ, വി.ആർ. പ്രേംകുമാർ-എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ.

എസ്. വെങ്കിടേസപതി, ജെറോമിക് ജോർജ്-പാലക്കാട്, മലപ്പുറം.

ജോഷി മൃൺമയി ശശാങ്ക്-കോഴിക്കോട്, വയനാട്.

പി.ഐ. ശ്രീവിദ്യ-കണ്ണൂർ, കാസർകോട്.

Content Highlight: Pass for returning Keralites from other States; As procedures