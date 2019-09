കൊച്ചി: പാലാരിവട്ടത്ത് മേൽപ്പാലം നിർമിച്ചത് ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെയാണെന്നു വിവരാവകാശ രേഖ. മേൽപ്പാലം പൂർത്തിയായശേഷം ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി സുരക്ഷാപരിശോധനയും നടത്തിയിട്ടില്ല.

വൈറ്റില, കുണ്ടന്നൂർ മേൽപ്പാലങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതായും ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആന്റി കറപ്ഷൻ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റിനു ലഭിച്ച വിവരാവകാശരേഖയിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്.

കേന്ദ്രത്തിൽ യു.പി.എ. ഭരണമായിരുന്ന 2014 സെപ്റ്റംബറിലാണ് പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമാണം തുടങ്ങുന്നത്. ഈ സ്വാധീനത്തിൽ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമാണം സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു വേണം കരുതാൻ. വൈറ്റില, കുണ്ടന്നൂർ മേൽപ്പാലങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ അനുമതിതേടി 2016 ഫെബ്രുവരിയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദേശീയപാതാ വിഭാഗം കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അനുമതി നൽകിയതെന്നാണ് ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി പറയുന്നത്.

മേൽപ്പാലം നിർമിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തേണ്ടത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയായിരിക്കുമെന്നതടക്കമുള്ള നിർദേശങ്ങളും മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും പാലാരിവട്ടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല.

സി.ബി.ഐ. അന്വേഷിക്കണം

പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതിയോടെയല്ല നിർമിച്ചതെന്നു വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനുപിന്നിൽ നടന്ന അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് സി.ബി.ഐ. അന്വേഷിക്കണം. ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിയിലെ അന്നത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർകൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ക്രമക്കേടിന് വഴിതെളിച്ച നീക്കമെന്നു വ്യക്തമാണ്. ഈ ആവശ്യവുമായി ലോക്പാലിനെ സമീപിക്കും.

- അഡ്വ. ഡി.ബി. ബിനു, ആർ.ടി.ഐ. ഫെഡറേഷൻ കേരള

