കൊച്ചി: ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രം ഡയറക്ടറും കേരളത്തിലെ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ താത്വികാചാര്യനുമായ പി. പരമേശ്വരന് (93) സമൂഹത്തിലെ നാനാതുറകളിലുള്ളവരുടെ പ്രണാമം. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 12.10-ന് ഒറ്റപ്പാലത്തിനടുത്ത് മായന്നൂരിൽ അന്തരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെ കൊച്ചിയിലെ ആർ.എസ്.എസ്. ആസ്ഥാനമായ എളമക്കര മാധവനിവാസിൽ പൊതുദർശനത്തിനുവെച്ചു. സംഘത്തിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരുംചേർന്ന് മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി.

അവസാനമായി ഒരുനോക്ക് കാണാനും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാനുമായി കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രവർത്തകരെത്തി. രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടംപിടിച്ച നേതാവെന്ന നിലയിൽ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയകക്ഷി നേതാക്കളും ആർ.എസ്.എസ്. നേതാക്കളും അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാറിനും മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി.വി. ചന്ദ്രനും വേണ്ടി റീത്തുകൾ സമർപ്പിച്ചു.

വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്ക് പ്രാർഥനയ്ക്കുശേഷം മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയി. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ടുമുതൽ തിരുവനന്തപുരം വി.ജെ.ടി. ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിനു വെക്കും. പത്തരയോടെ ജന്മനാടായ മുഹമ്മയിലേക്കു കൊണ്ടുവരും. രണ്ടരയോടെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ ശവസംസ്‌കാരം. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ആർ.എസ്.എസ്. ദേശീയനേതാക്കളും അന്തിമോപചാരമർപ്പിക്കാനെത്തും.

2004-ൽ പദ്മശ്രീയും 2018-ൽ പദ്മവിഭൂഷണും നൽകി രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അഭിമാനിയായ പുത്രൻ

ഭാരതമാതാവിന്റെ സമർപ്പിതനും അഭിമാനിയുമായ പുത്രനായിരുന്നു പി. പരമേശ്വരൻ. ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്‌കാരിക ഉണർവിനും ആത്മീയ പരിഷ്‌കരണത്തിനും പാവങ്ങളിൽ പാവങ്ങളെ സേവിക്കാനും വേണ്ടി ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. പരമേശ്വർജിയുടെ ചിന്തകൾ വിപുലവും എഴുത്തുകൾ വിശിഷ്ടവുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അജയ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹവുമായി പലതവണ സംവദിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ താൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. - പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി (ട്വിറ്ററിൽ)

പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനുവേണ്ടി ജീവൻ സമർപ്പിച്ച സൈദ്ധാന്തികൻ

വിശ്വസിച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനുവേണ്ടി ജീവൻ സമർപ്പിച്ച സൈദ്ധാന്തികനായിരുന്നു പി. പരമേശ്വരൻ. -മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

