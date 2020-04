തിരുവനന്തപുരം: അടച്ചിടൽ 11 ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ കൺട്രോൾറൂമിലേക്ക് അയ്യായിരത്തിലേറെ പരാതികൾ. അവശ്യമരുന്നുകൾ ലഭിക്കാത്തതും കൊയ്ത്തുകഴിഞ്ഞ് നെല്ല് ഏറ്റെടുക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്തതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരാതികളാണു ലഭിച്ചത്.

പരാതികൾ തരംതിരിച്ച് എം.എൽ.എ.മാരെയോ യു.ഡി.എഫ്. പ്രവർത്തകരെയോ അറിയിച്ച് പരിഹാരംതേടാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്. നിത്യോപയോഗസാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പണമില്ല, കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് സാധനങ്ങളില്ല, അവിടെനിന്ന് ആഹാരം കിട്ടുന്നില്ല തുടങ്ങിയ പരാതികളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

വൃക്ക മാറ്റിവെയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയരായവർക്ക് വിദേശത്തുനിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിച്ച മരുന്ന് ഓച്ചിറയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സഹായം കൺട്രോൾ റൂമിൽ ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കി. പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് മരുന്നെത്തിച്ചത്. പൂച്ചാക്കലിലെ ഒരു ഏഴുവയസ്സുകാരിക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽനിന്ന് വാങ്ങിയെത്തിച്ചതു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്.

Content Highlights: Over five thousand complaints in opposition leader's control rooma