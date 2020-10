തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാരിനും സി.പി.എമ്മിനും അലോസരം കൂട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതെന്നാണ് യു.ഡി.എഫും ബി.ജെ.പി.യും കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഇടതുപക്ഷസർക്കാരുകളിൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായതും ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫിൽ അംഗവുമായ ഒരാൾകൂടി കേന്ദ്രഏജൻസികളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്നതാണ് ഇതിനൊരുകാരണം. ശിവശങ്കറിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽനിന്ന് ‘രണ്ടാം വിക്കറ്റി’നാണ് പ്രതിപക്ഷപാർട്ടികളുടെ കാത്തിരിപ്പ്.

‘അന്തർധാര’ സജീവമാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

കരാറിലും കൺസൽട്ടൻസിയിലും ശിവശങ്കറിനൊപ്പംനിന്ന് ‘അന്തർധാര’ സജീവമാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നതാണ് ബി.ജെ.പി., കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ ഉള്ളറകൾ തേടുന്ന എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് ഇക്കാര്യത്തെകുറിച്ച് വിവരമുണ്ട്. ശിവശങ്കറിനോട് ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അന്വേഷണ പരിധിയിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമായി നിർണയിക്കാനാവാത്തതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം.

യൂണിടാക് നൽകിയ ഐ-ഫോണുകളിൽ ഒന്നിന്റെ ഉടമയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഒരുലക്ഷത്തിലധികം വിലയുള്ള ഐ-ഫോൺ ആണിത്. ഇതിനെക്കാൾ വിലകുറഞ്ഞ ഐ-ഫോണാണ് എം. ശിവശങ്കറിന് നൽകിയത്. ശിവശങ്കറിനെക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ‘വി.ഐ.പി.’ പുറത്തുവരുന്നതോടെ സർക്കാരിന്റെയും സി.പി.എമ്മിന്റെയും നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുമെന്നാണ് ബി.ജെ.പി.- യു.ഡി.എഫ്. നേതാക്കളുടെ വാദം.

പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴംകൂടുമ്പോൾ

അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ രാഷ്ട്രീയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിമാത്രം മറികടക്കാനാവുന്ന പ്രതിസന്ധിയല്ല സർക്കാരിനുള്ളതെന്ന തിരിച്ചറിവ് എൽ.ഡി.എഫിനുമുണ്ട്. അന്വേഷണറിപ്പോർട്ടുകളിലെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഇതിനുകാരണം. ഇതുവരെ ഉയർന്ന എല്ലാ ആരോപണങ്ങൾക്കും സർക്കാരിന് രാഷ്ട്രീയകവചം തീർക്കാൻ സി.പി.എമ്മിനായി. പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ മകനെയും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കുരുക്കിലാക്കിയതോടെ നേരത്തേയുള്ള ആത്മവീര്യം സി.പി.എമ്മിന് ചോർന്നു. അന്വേഷണം ഇനി എങ്ങോട്ടുനീങ്ങുമെന്നതിൽ ഒരുവ്യക്തതയുമില്ലാത്തതിനാൽ ന്യായീകരണങ്ങൾ കരുലോടെയാണ്. ബിനീഷിനെയും ശിവശങ്കറിനെയും ‘പരിധി’ക്ക് പുറത്തുനിർത്തിയുള്ള പ്രതിരോധം മാത്രമാണ് സി.പി.എം. ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. അന്വേഷണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ മറ്റൊരാളെകൂടി കുടുക്കിയാൽ ഈ രാഷ്ട്രീയപ്രതിരോധവും ദുർബലമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

Content Highlight: Opposition awaits for 'second wicket' in CM's office