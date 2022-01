കണ്ണൂർ: കേരളത്തിലെ തീവണ്ടിയാത്രക്കാരായ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ളത് 41 വനിതാ പോലീസുകാർ. കേരളത്തിലെ 13 റെയിൽവേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ജോലിചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെയും തീവണ്ടിയിലെയും സ്ത്രീസുരക്ഷ നോക്കണം. 13 സ്റ്റേഷനുകളിൽ തുടങ്ങിയ വനിതാ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കും ആളില്ലാത്തതിനാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുകുത്തിയായി. റെയിൽവേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വനിതാ അംഗബലം കൂട്ടണമെന്നുള്ള നിർദേശം ഇപ്പോഴും നടപ്പായിട്ടില്ല.

കാസർകോട് ആർ.പി. സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു വനിതാ പോലീസ് മാത്രമാണുള്ളത്. കണ്ണൂർ-മൂന്ന്‌, കോഴിക്കോട്‌-അഞ്ച്‌, പാലക്കാട്‌ -മൂന്ന്‌, ഷൊർണൂർ-രണ്ട്‌, തൃശ്ശൂർ-മൂന്ന്‌, കോട്ടയം-മൂന്ന്‌, എറണാകുളം-ആറ്‌, പുനലൂർ-രണ്ട്‌, ആലപ്പുഴ-അഞ്ച്‌, കൊല്ലം-മൂന്ന്‌, തിരുവനന്തപുരം-മൂന്ന്‌, പാറശ്ശാല-രണ്ട്‌ എന്നിങ്ങനെയാണ്‌ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ വനിതാ പോലീസുകാരുടെ എണ്ണം.

എസ്.ഐ.മാർ ഇനിയും വന്നില്ല

തീവണ്ടിയിലെയും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെയും സ്ത്രീസുരക്ഷയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം നൽകാൻ വനിതാ എസ്.ഐ.മാർ ഇതുവരെ വന്നില്ല. കേരളത്തിലെ അഞ്ച് പ്രധാന റെയിൽവേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ വനിതാ എസ്.ഐ.മാരെ നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, ഷൊർണൂർ, കണ്ണൂർ എന്നിവയായിരുന്നു അത്. അഞ്ചുവർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ നിർദേശം ഇതുവരെ നടപ്പായില്ല. അന്നത്തെ റെയിൽവേ പോലീസ് മേധാവി കാളിരാജ് മഹേഷ്‌കുമാർ ആണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നത്. റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ ഫോഴ്‌സിൽ കണ്ണൂരിലും കോഴിക്കോട്ടും വനിതാ എസ്.ഐ.മാരുണ്ട്.

