കോഴിക്കോട്: മാതൃഭൂമി ദിനപ്പത്രത്തിനെതിരേ വ്യാജപ്രചാരണം നടത്തിയ കേസിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ. കോഴിക്കോട് പന്തീരാങ്കാവ് മനയ്ക്കൽവീട്ടിൽ ടി. മനോജ് കുമാറിനെയാണ് (43) ടൗൺപോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്. കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്‌ഷൻ 120, ഐപിസി 501, 153 എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്. മനഃപൂർവം കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും അവാസ്തവമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അപവാദപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിയതിനുമാണു നടപടി.

മാതൃഭൂമി ദിനപ്പത്രം ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയുടെ മുഖപ്പത്രമാണെന്നും ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി കോടികളുടെ കള്ളപ്പണമൊഴുക്കി മാതൃഭൂമിയെ വിലയ്ക്കുവാങ്ങിയെന്നും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാപകമായി വ്യാജപ്രചാരണം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരേ മാതൃഭൂമി മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് മേധാവി എ.വി. ജോർജിനു നൽകിയ പരാതിയെത്തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

അന്വേഷണം ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണെന്നും കൂടുതൽപേർ പിടിയിലാകാനുണ്ടെന്നും ടൗൺ എസ്.ഐ. കെ.ടി. ബിജിത്ത് പറഞ്ഞു. വ്യാജസന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചുനൽകുകയാണ് മനോജ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റുചെയ്ത് മനോജിനെ ജാമ്യത്തിൽവിട്ടു. ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ നിർമിച്ചവർക്കായുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എസ്.ഐ. പറഞ്ഞു.

വ്യാജസന്ദേശങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നവർക്കും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കുമെതിരേ തുടർന്നും ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് മേധാവി ജോർജ് പറഞ്ഞു.

